von SK

Der Seniorenrat Hilzingen verzeichnet ein ungebrochen großes Interesse an der Computeria. Dies ergibt sich aus einer Presseinfo des Seniorenrats über seine jüngste Sitzung. In der Computeria erhalten Senioren Beratungen für die Nutzung von Comptern, Smartphones und Tablet-Computern. Allgemein bestehe weiterhin großes Interesse an diesem Angebot, erklärt der Seniorenrat.

Allerdings will dieser nun die Stundengebühr von drei auf fünf Euro erhöhen. Vorher allerdings hatte sich der Seniorenrat ein Bild davon gemacht, ob die Nutzer diese Erhöhung mittragen würden: Es habe eine Umfrage unter Nutzern zu dem Thema gegeben, wie der Seniorenrat erklärt.

An Planungen für Pflegeeinrichtung war Seniorenrat nach eigenen Angaben noch nicht beteiligt

Ein weiteres wichtiges Thema in der Sitzung war eine Pflegeeinrichtung für Hilzingen. Der Weiterdinger Ortsvorsteher Egon Schmieder wollte eine Stellungnahme vom Seniorenrat zur Gestaltung einer zukünftigen Pflegeeinrichtung, wie es in der Presseinfo weiter heißt.

Der Hilzinger Seniorenrat hielt sich dabei jedoch bewusst zurück: Da er bisher in den Planungsprozess noch nicht eingebunden worden sei, habe dazu keine Aussage gemacht werden können.

Mitfahrbänkle als mögliches Projekt

Zum Thema „Mitfahrbänkle“ werden bis zur nächsten Sitzung Erfahrungen eingeholt durch einen Besuch einer Gemeinde, die dieses Projekt bereits umgesetzt hat.

An einem Mitfahrbänkle postiert sich, wer gern im Auto mitgenommen werden möchte, etwa für Fahrten in die nächstgrößere Stadt. Autofahrer können dann halten und Mitfahrer mitnehmen.