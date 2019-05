von SK

Die CDU Hilzingen stellt laut eigener Pressemitteilung ihre Kandidaten auf einer Zuhörertour am Sonntag, 5. Mai, 10.30 Uhr beim Frühschoppen im „Gasthaus Sonne“ in Riedheim vor. Weitere Termine: Mittwoch, 8. Mai, 19.30 Uhr auf dem Schulhof in Duchtlingen, Samstag, 11. Mai, 10 bis 12 Uhr vor dem Haarstudio Frenci und Nadja in Hilzingen, Montag, 13. Mai, 19.30 Uhr im alten Schulhaus in Binningen, Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr im Schulhaus in Weiterdingen, Sonntag, 19. Mai, 18 Uhr im Clubheim in Schlatt am Randen, Freitag, 24. Mai, 19 Uhr im Schlosspark Cafe in Hilzingen, Samstag, 25. Mai, 10 bis 12 Uhr vor der Post in Hilzingen. Zu diesem Termin wird der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung dazustoßen, wie Marianne Guthoff vom CDU Ortsverband in einer Pressemitteilung ankündigt.