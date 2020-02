Hilzingen vor 3 Stunden

Herberge sollte innerhalb einer Woche geräumt werden: Zwölf Männern droht die Obdachlosigkeit.

Was seit Jahrhunderten als Gaststätte genutzt wird, darf in dieser Form keine Herberge mehr sein: Das Landratsamt hat wegen massiver Brandschutzmängel die Nutzung des Gasthaus Krone-Post in Hilzingen untersagt. Zur Überraschung aller anderen Beteiligten – Eigentümer, Gemeinde und die zwölf Bewohner wissen nicht, wie es weiter geht.