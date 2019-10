von Holle Rauser

Man spürt die Aufbruchstimmung im Hilzinger „Bahnhöfle“ an diesem Samstag. Zahlreiche Frauen sind hier an langen Tisch aktiv. Es wird Stoff ausgemessen, es werden Schnitte verglichen, Plättchen gezählt, diskutiert, und die Nähmaschinen rattern.

Denn die Zeit drängt: Bis zum 6. Januar muss das Häs für die Hansele und Zwinghofbure der Hilzinger Narren fertig sein.

Anfang 2018 nur noch 15 Mitglieder

Nur noch rund 15 Mitglieder zählte der 1896 gegründete Verein zu Anfang des Jahres. Vor der Fasnacht kam es zu Querelen, Wolfgang Reichle musste als stellvertretender Vorsitzender die Fasnet organisieren. In einem Infoabend wollten die jetzigen Vorstandsmitglieder den Verein wiederbeleben. „Am ersten Abend sind gleich 50 Leute eingetreten“, so Kathrin Graf, die neue Vorsitzende des Vereins.

Profi-Näherin Daniela Spälte (rechts) berät die Vereinsfrauen: Stefanie Glatt, Kathrin Graf mit Lilli Graf und Ingrid Schwer. | Bild: Holle Rauser

Plötzlich ging dann alles sehr schnell. Zur Jahresversammlung im Juli waren es bereits 105 Mitglieder, jetzt, Anfang Oktober, sind es 135, darunter allein 50 Kinder.

Neue Häs kosten Zeit und Geld

Was auf der einen Seite ein Grund zur Freude ist, stellt die Narren auch vor große Probleme. Denn alte wie neue Vereinsmitglieder brauchen dringend ein neues Häs. Der Verein bemüht sich, Geld zu sparen. „Die lange Stoffbahn mit rotem Stoff stammt noch aus frühen Vereinsjahren“, so der Hinweis von Wolfgang Reich.

Um die Kosten zu stemmen, hat der Verein einen Zuschuss bei der Gemeinde beantragt und auf eine Ausnahmeregelung gehofft. Zuletzt wurden Anträge auf Vereinsförderung von Rat und Verwaltung abgelehnt. Die Gemeinderäte machten sich die Entscheidung nicht leicht. Bedenken hatten einige Räte, man könne mit der Förderung Begehrlichkeiten wecken.

6000 Euro Zuschuss vom Rat

„Da könnten wir etwas auslösen“, so Meike Vogt. Steffen van Wambeke verwies dagegen auf die bestehende Einzelfallklausel, nach der eine Förderung in Härtefällen beschlossen werden könne: „Wenn das kein Ausnahmefall ist, wüsste ich nicht, was dann“, setzte er sich für die Finanzierung ein. Jede Fraktion habe die Unterstützung der Vereine im Wahlkampf betont. „Jetzt sollten wir Flagge zeigen“.

Hilzingen Der Hilzinger Narrenverein ist in Aufbruchstimmung Das könnte Sie auch interessieren

Van Wambeke erinnerte auch an die 8000 Euro, die die Gemeinde für die Finanzierung des neuen Narrenmuseum zugeschossen habe. Das lange Warten im Sitzungssaal lohnte sich schließlich für den Vereinsvorstand: 6000 Euro erhalten die Narren als Zuschuss.

Rund 30000 Euro Gesamtkosten

Die Gesamtkosten schätzt der Verein auf 30 000 Euro. „Wir sind sehr erleichtert. Das ist für uns eine gute Grundlage“, freut sich Kathrin Graf. Für die Narren sei die Förderung kein Grund, sich nun „auf die faule Haut zu legen“, betont die Vorsitzende. Mit Sponsoring und den Samstags-Nähterminen wollen sie die restlichen Hürden bewältigen