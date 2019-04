von SK

Kandidaten der Freien Wähler Hilzingen haben die Gemeinde und ihre Ortsteile besucht und sind dabei mit Bürgern ins Gespräch bekommen. Wie die Partei im Vorfeld der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, mitteilt, konnten sich dabei fast alle Kandidaten selbst ein Bild vor Ort machen. Dabei ging es um Themen wie Parkplätze für die Schule oder die neue Wiesentalhalle.

Die Tour begann in Hilzingen, wo unter anderem über die Gestaltung des Zwinghofplatzes debattiert worden sei sowie über den Platz vor der Sparkasse im Zuge der Sanierung der Hauptstraße, Parkplätze und Hochwasser. Nächstes Ziel war Riedheim, wo Bürger vor der Schule das zukünftige Neubaugebiet, Kindergarten und vor allem Lösungen für die Platzprobleme in der Schule angesprochen hätten. Anschließend traf man sich in Schlatt am Randen, wo der Ortsvorsteher das Bürgerhaus öffnete und über die geplante Nutzung als Kindergarten informierte. Auch die Planung des Feuerwehrgerätehauses sei angesprochen worden, zu dessen Gunsten die Sanierung der Bahnholzstrasse verschoben wurde. Nächster Halt war Binningen. Am Kindergarten ging es laut Mitteilung um die Nutzung des Probelokals. Ebenso waren Bauplatzpreise im Gebiet Engelweg II ein Thema sowie die weitere Verwendung des Schulhauses und des Rathauses, bevor es nach Weiterdingen ging. Dort seien besonders Hallenneubau, ein neuer Kindergarten und das Baugebiet „Schwärzegarten“ thematisiert worden. Zur letzten Station der Tour durch Hilzingen versammelten sich die Kandidaten der Freien Wähler in Duchtlingen vor der Schule, wo die Teilnehmer erfuhren, weshalb Duchtlingen keinen Ortschaftsrat hat, dafür aber nach einem ungeschriebenen Gesetz immer einen Bürgermeisterstellvertreter stellt.

Die nächste Gelegenheit, mit Kandidaten der Freien Wähler ins Gespräch zu kommen, bietet sich am Samstag, 4. Mai, von 9 bis 13 Uhr vor dem Edeka-Baur-Markt in der Dietlishoferstraße.