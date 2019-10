Hilzingen vor 1 Stunde

Flugzeug stürzt kurz nach dem Start ab: Fluggast wird bei Notlandung leicht verletzt

Ein Ultraleichtflugzeug ist am Donnerstagnachmittag, 3. Oktober, gegen 15.30 Uhr kurz nach dem Start vom Flugplatz Hilzingen in Richtung Westen/Riedheim auf einer Wiesenfläche abgestürzt. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.