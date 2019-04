von Ingeborg Meier

Eine Frau und Mutter von zwei Kindern, die aus einer scheinbar gut funktionierenden Ehe ausbricht, sich plötzlich einen Quickie mit einem flüchtigen Bekannten auf der Toilette einer Bar leistet, es ihrem Mann erzählt und die Familie verlässt – eigentlich ein typisches Frauenthema, sollte man meinen. Weit gefehlt: Bei der Lesung von Julia Jessen aus ihrem zweiten im letzten Jahr erschienenen Roman "Die Architektur des Knotens" im August-Dietrich-Saal wurde man eines Besseren belehrt.

Bei der anschließenden Diskussion meldeten sich mit einer einzigen Ausnahme nur Männer zu Wort. Offensichtlich brachten die gelesenen Textstellen sie dazu, über Sachen nachzudenken, die gemeinhin nicht als Männerding gelten: Darüber, wie man sich in einer Liebe und einer sogar eigentlich perfekten Beziehung einrichtet, von ihrem Zerbrechen und dem Neubeginn – und auch Augenblicken der Selbstfindung.

Starkes Männer-Interesse

Dieses unvermutet starke Männer-Interesse ist übrigens keine Hilzinger Besonderheit. Das sei bei all ihren Lesungen so, erklärte Jessen. " Verstehen Sie diese Frau?", lautete die erste Frage aus Männer-Mund an die 45-jährige Autorin. Sie tut das natürlich. Auslöser, dieses Buch zu schreiben, sei eine Frauenrunde gewesen, in der hochmoralisch über eine Frau hergezogen wurde, die wegen ihres Surflehrers ihre Familie verlassen habe. Dass dieser Frau das wahrscheinlich nicht einfach gefallen sei, dass sie gekämpft habe – dieser Aspekt sei nicht zu Gespräch gekommen. "Ich hab versucht, ihr nachzuspüren", so die Autorin

Um ehrlich zu sein: Verstehen muss die Hauptfigur Yvonne nicht, um das Buch zu genießen. Und man muss genauso wenig versuchen, Allgemeingültiges herauszufiltern. "Man kann es auch einfach als ein Buch über 'Jonas und Yve' lesen", so Jessen am Ende der Gesprächsrunde. Flüssig, detailreich und sehr verständlich, klar und dennoch assoziativ geschrieben, packt den Leser diese Fahrt durch eine Achterbahn der Gefühle sehr, sehr schnell.