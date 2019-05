von SK

Dabei gab es viele Anregungen zur Weiterentwicklung der Gemeinde. Der Bogen spannt sich von der Beschleunigung der Ortskernsanierung mit mehr Grün, ausreichend Parkplätzen im Kernort, allerdings nicht durch Umwandlung weiterer Teile des Schulhofs, verbesserten Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Hilzingen und allen Ortsteilen, einem qualitativ hochwertigen Schulstandort, neuen Gewerbeflächen auch in Ortsteilen, besserem Angebot an bezahlbarem Mietwohnraum, der schnellen Umsetzung des Baus eines Pflegeheims bis zur flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet und 5G. Die FDP Hilzingen hat heute, Freitag, 24. Mai, ab 14.30 Uhr in Hilzingen an der Post und am Samstag, 25. Mai, ab 10 Uhr am Twielfelder Landmarkt Infostände.