von Elmar Veeser

Beim Frühjahrskonzert war die Erwartungshaltung des Publikums in der bis auf den letzten Platz gefüllten Hegauhalle an den Musikverein Hilzingen sehr hoch. Das lag daran, dass die Musiker unter der Leitung des Dirigenten Arpad Fodor ihr musikalisches Können in den vergangenen Jahren auf ein sehr hohes Niveau geschraubt haben.

Dass sie in ihrer Entwicklung keinesfalls stehen geblieben sind, sondern in diesem Jahr noch mal einen draufsetzten, bewiesen sie gleich beim Eröffnungstitel „Band Power“ von Gilbert Tinner, als das mehr als fünfzig Personen starke Ensemble fulminant loslegte. Das Motto beim Frühlingskonzert lautete „Jubelklänge am Muttertag“ und mit entsprechend viel „Tschingderassa Bum“ wurde dann der Florentiner Marsch intoniert, bei dem das begeisterte Publikum mitklatschte.

Zwei Zugaben für das Publikum

Nach der Pause ging es mit orientalischen Klängen und unkonventioneller Rhythmik weiter, wobei die Querflöte beim Stück „Starfflash“ schöne Solopassagen hatte. Beim der nächsten Nummer, dem lateinamerikanisch-temperamentvollen „Slidestream“, standen die Zugposaunen im Mittelpunkt, die dann auch ordentlich Dampf machten.

Zum Schluss wollte der Applaus nicht enden, worauf sich der Musikverein mit zwei Zugaben bedankte. Dirigent Arpad Fodor, der das Konzert auch moderierte, vergaß nicht, darauf hinzuweisen, wie stark der Musikverein von der tollen Arbeit der Jugendmusikschule Westlicher Hegau profitiere, worauf es spontanen Applaus gab.

Der Dirigent bedankte sich auch bei Lucas Sartor, dem neuen Dirigenten der Bigband „Soundblaster“, der an diesem Konzertabend seine Feuertaufe souverän bestanden habe. Die Jungmusiker des Vereins hatten nämlich den Abend sehr schwungvoll und gekonnt unter anderem mit Klassikern der Disco-Ära und Soultiteln von Amy Winehouse eröffnet.