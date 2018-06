Hilzingen Engagement gegen den Kiesabbau

Frauen im Rat: Andrea Baumann sitzt für die SPD im Hilzinger Gemeinderat. Sie hält sich selbst für einen ausgesprochen politischen Menschen.

Andrea Baumann hat sich schon in ihrer Kindheit politisch engagiert. Ihre allerersten Erfahrungen mit Basisdemokratie hat sie bereits im zarten Alter von acht Jahren gemacht. Damals demonstrierte sie zusammen mit Freunden im Rathaus Hilzingen für einen Abenteuerspielplatz – erfolglos. Heute steht es um die Bemühungen der Gemeinderätin anders. In den vier Jahren ihrer Amtszeit hat sie einige ihrer Ziele umsetzen können.

Ihre ersten erfolglosen demokratischen Gehversuche haben Baumann nicht entmutigt. Bereits während ihrer Ausbildung trat die studierte Verwaltungsfachwirtin, die heute in der PC-Administration und im Helpdesk bei der Stadtverwaltung Singen, Abteilung Information und Kommunikation, tätig ist, der Gewerkschaft bei: Verdi, der damaligen ÖTV. Über die Gewerkschaftsschiene wurde sie Jugendvertreterin, später Personalratsmitglied. Heute ist sie Ersatzmitglied und Vertrauensfrau der Mitarbeiter. Die SPD war von jeher Baumanns politische Heimat. Parteimitglied geworden ist sie aber erst, seit sie für die SPD/UL-Liste auf der Ratsbank sitzt. Der Anlass für ihre Kandidatur vor vier Jahren war, dass die SPD ihre Bewerberliste nicht voll bekam. „Mir war es wichtig, dass die sozialdemokratische Stimme im Gemeinderat nicht unterging“, erinnert sich die 52-Jährige. Zudem stand zu diesem Zeitpunkt bereits der geplante Kiesabbau im Gewann Dellenhau im Gespräch, den sie von ersten Tag an ablehnte.

Dieses Thema prägte ihre bisherigen vier Jahren als Rätin. “Ich hätte nie gedacht, dass mich das so intensiv in Anspruch nehmen wird“, meint Baumann. Aber bezüglich dieser Problematik kann die nur aus ihr und ihrer Ratskollegin Barbara Kissmehl bestehende Hilzinger SPD-Fraktion ihren größten vorläufigen Erfolg verbuchen. Der Beharrlichkeit der beiden roten Rätinnen ist es zu einem ganzen Teil mit zuzuschreiben, dass sich der Hilzinger Gemeinderat den ablehnenden Stellungnahmen der umliegenden Kommunen angeschlossen hat. Wie es im Dellenhau weiter geht? Viel Zuversicht drückt Baumanns Mimik bei dieser Frage nicht aus.

Es sind aber auch die klassischen Frauenthemen, für die sie sich im Rat engagiert. „Ich mache seit fast vierzig Jahren Jugendarbeit bei den Hilzinger Pfadis. Und dann bin ich Mutter, hatte mal Kinder in Schule und Kindergarten. Ich weiß, welche Probleme man als berufstätige Frau und Mutter hat“, begründet Baumann, was sie antreibt. Aus der Notwendigkeit geboren hat sie sich als Privatperson schon am Ende ihrer Elternzeit immer wieder für verlängerte Kindergartenöffnungszeiten eingesetzt und später als Elternvertreterin der Hilzinger Schule für eine Kernzeitbetreuung gekämpft. „Heute ist es viel einfacher, aber immer noch nicht wirklich einfach.“ So hat sie sich auch Rahmen ihrer Ratsarbeit weiter diesen Themen gewidmet. Und eine ihrer Visionen liegt ganz auf dieser Linie: geringere Kindergarten-Elternbeiträge.

Baumann hat vor zwei Jahren den Schwimmbad-Förderverein mit gegründet und ist seine Vorsitzende. Dieses Engagement sieht sie ebenfalls als Einsatz für die Familien. „Viele Familien verbringen ihren ganzen Urlaub hier. Das ist eine immens wichtige Einrichtung, die jegliche Unterstützung verdient“, ist Baumann überzeugt. Die Entscheidung, für den Gemeinderat zu kandidieren, hat sie nicht bereut. Es sei ein spannendes Unterfangen. Ihre Antwort auf die Frage, ob sie nächstes Jahr erneut zur Wahl antreten will, ist ein klares Ja: Sie möchte weiterhin die Entwicklung Hilzingens mitgestalten. Mit Kissmehl bilde sie ein engagiertes Gespann. Aber nur zwei Sozis im Kommunalparlament seien doch zu wenig: „Auch engagierte Frauen brauchen Mitstreiter“, wirbt Baumann für die kommende SPD-Kandidatenliste.