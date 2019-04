von SK

In der Nacht zum Montag ist ein unbekannter Täter durch eine zuvor aufgebrochene Tür in die Gemeinschaftsschule in der Hauptstraße eingedrungen und hat in dem Gebäude einen Raum aufgehebelt, wo verschiedene Behältnisse durchwühlt wurden. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Neben vorgefundenem Bargeld entwendete der Unbekannte auch zwei Laptops der Marke HP. Der Polizeiposten Gottmadingen, (0 77 31) 14 37 20, um sachdienliche Hinweise.