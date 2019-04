von SK

Nach ihrer Begrüßung berichtete Manuela Trapani, Vorsitzende des Fördervereins der Peter-Thumb-Schule, vor allem von dem Projekt ‚Bewegter Schulhof‘. 2018 konnten unter anderem mit Hilfe von Sponsoren TÜV geprüfte Holzpferde in dreierlei Höhen, eine Tischtennisplatte mit abgerundeten Ecken, ein Dreier-Turn-Reck und ein Balancier-Parkour angeschafft werden. All diese Spielgeräte wurden im September vergangen Jahres offiziell an den Schulträger feierlich übergeben. Schade ist nur, dass die Pferdchen zurzeit durch wiederholendem Vandalismus ein kopfloses Dasein auf ihrem kleinen Ponyhof verbringen, so die Pressemitteilung. Dem tritt der Förderverein zusammen mit dem Elternbeirat und der Gemeinde in Zukunft entgegen, damit sich die jüngeren Schüler wieder an den Ponys und dem damit verbundenen Freien Spiel erfreuen. Die nächste Anschaffung für den Südpausenhof wird ein Seilzirkus sein. Im Grunde genommen ein Projekt des ganzen Dorfes und Gönnern des Fördervereins der Peter-Thumb-Schule. Denn viele Hilzinger und weitere Geschäfte und Unternehmen spendierten die Preise für die Tombola und das Schätzspiel an der letzten Kirchweih. Eltern, Lehrer und Schüler der SMV waren neben dem Waffelverkauf in vollem Einsatz. Zum Projekt ‚Bewegter Schulhof‘ gehört auch, dass der Förderverein 2018 Stellung zur Parkplatzsituation in Hilzingen bezog. Er bat die Gemeinde und die Gemeinderäte schriftlich und mündlich von einer Erweiterung des Parkplatzes am Südhof abzusehen und die vorhandene Pausenhoffläche für Grünfläche, Freies Spiel und eventuell einem zukünftigen Bolzplatz zu erhalten. Manuela Trapani signalisierte, dass sie in dieser Sache für jegliche Gespräche offen ist und verwies darauf, dass ihrer Ansicht nach, die aktuelle und zukünftige Schulentwicklung ein gewichtiges Argument für die Parkplatzentscheidung sein muss.

Katharina Seewald, 2. Vorsitzende, gab einen Rückblick über weitere Kooperations- und Fundraising-Projekte, wie die Schulengel- und Amazon Smile-Projekte, die unter anderem an "Peters Schaufenster" vorgestellt wurden. "Wenn Sie also gebrauchte Schuhe entsorgen möchten, so bringen sie diese in die Schule! Und denken sie bei Ihren nächsten Online- und Amazoneinkäufen an den Förderverein: www.schulengel.de und www.smile.amazon.de", so ihr Appell. Katharina Seewald stellte auch in Aussicht, dass "Football-Freestyling mit Patrick Bäurer" auch im Rahmen des diesjährigen Kinderferienprogramms vom Förderverein wieder angeboten wird.

Nach einem ausführlichen Kassenbericht von Nicole Homburger und einem Bericht des Kassenprüfers Uwe Sicken wurde die Kassiererin und der restliche Vorstand entlastet.Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Metzler wurde Manuela Trapani für weitere zwei Jahre als Vorsitzende, Kathrin Graf als Schriftführerin für zwei Jahre und Martin Dreher als Beisitzer für zwei Jahre gewählt. Jeweils für ein Jahr wurden die beiden Kassenprüferinnen Katja Guggemos und Sabine Grambach neugewählt. Manuela Trapani, Nicole Homburger und Katharina Seewald bedankten und verabschiedeten sich jeweils stellvertretend für den gesamten Vorstand von Claudia Weber, Jenny Niermann, Martin Widmann, Michaela Riede und Uwe Sicken. Nachdem die Vorsitzende die angekündigten Satzungsänderungen verlas und diese beschlossen wurden, übergab Eberhard Woll, stellvertretend für sich und vier weiteren noch lebenden Mitschülern, die vor 80 Jahren die 1. Klasse in Hilzingen besuchten, eine Spende von 300 Euro. Seine Anekdoten werden nicht so schnell vergessen werden.

Bürgermeister Metzler bedankte sich beim Förderverein und Schulleiter Martin Trinkner unter anderem mit den Worten: „Eine ‚Gute Schule‘ kann immer nur so gut sein, wie die Menschen, die an ihr mitwirken.“