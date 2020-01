Wo sonst die Fußballer speisen, sitzen an diesem Abend rund 25 Menschen zusammen. Fast könnte man es mit einem Stammtisch verwechseln, denn der ein oder andere trinkt ein Bierchen und es wird angeregt über das Ortsgeschehen gesprochen. Wäre da nicht einer im Mittelpunkt – Jochen Miklo steht zwischen den Sitzgruppen und erklärt seine Ziele als möglicher künftiger Bürgermeister in Hilzingen: Er will Wohnraum schaffen, das Schwimmbad erneuern, die Kinderbetreuung ausbauen und das neue Pflegeheim umsetzen. Unter anderem. „Es gibt ganz, ganz viele Themen, für die ich stehen könnte“, sagt er selbst, doch er wolle sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Er will Leute mitnehmen – und keine Zeit verschwenden

Als Leiter der Versorgungsassistenz am Kantonsspital St. Gallen sei er erfahren in der Führung von Projekten. Der größte Fehler beim Dorfplatz sei gewesen, nicht an Festlegungen festzuhalten. „Nur so ist ein Projekt einigermaßen effizient.“ Bei der Dorfmitte habe man „sehr sehr sehr viel Zeit vergeudet“. Nun brauche das Projekt höchste Priorität. Bei vielen Themen, etwa dem Schwimmbad, könne man auch von Nachbarn lernen. Der einstige Bademeister Martin Gänser appelliert bei seiner Wortmeldung aber für Augenmaß: „Es soll ein Familienbad bleiben“, findet er. „Das kostet alles Geld und bindet Personal, an dem es mangelt“, mahnt er. Und deshalb sei es ja so wichtig, Leute bei solchen Themen mitzunehmen, erwidert Jochen Miklo.

Bürgermeister-Kandidat Jochen Miklo im Clubheim des FC Hilzingen. | Bild: Tesche, Sabine

Für die Besucher zählt meist der erste Eindruck. Viele sehen sich alle Kandidaten mal an

„Erschöpfende Antworten kann man an so einem Abend nicht erwarten“, sagt Martin Gänser später im Gespräch, nachdem er sich bereits mehrere Kandidaten angesehen hatte. Doch wie die drei Männer am Nebentisch es ausdrückten: Der erste Eindruck zählt. Günter Häringer beispielsweise hat sich nach eigenen Angaben eigentlich schon entschieden, will aber jedem Kandidaten die gleiche Frage stellen: Wie steht er (oder sie) zur Sanierung der Straße Hinter Bühl? Als Anwohner steht er zu oft in seinem nassen Keller und die Bauarbeiten würden immer weiter verschoben. Viele Projekte hingegen seien bereits in der Umsetzung: „Die ersten 100 Tage als Bürgermeister werden prall gefüllt sein“, ist sich Günter Furtwängel sicher, bevor er sich weiter mit seinen Tischnachbarn austauschte – da war er dann doch, der Stammtisch.