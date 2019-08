Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich drei Autos in der Amtshausstraße in Hilzingen beschädigt. Laut Polizeiangaben zerkratzte er die am Fahrbahnrand geparkten Autos jeweils auf der Fahrerseite. Wie hoch der dabei entstandene Schaden an einem Mitsubishi, einem Mini und einem Mercedes ist, kann die Polizei noch nicht beziffern. Zeugenhinweise an Telefon (0 77 31) 143 70.