Wer sich bislang in den Gemeinderäten der Region umblickt, sieht in den meisten Fällen viele ältere Männer. Hier und da reden natürlich auch Frauen mit, wenn es um die Zukunft der Gemeinde geht. In Hilzingen sind von 20 Gemeinderäten nur fünf weiblich – und in den vergangenen 20 Jahren war nur einer unter 30 Jahre alt. Der jüngste Gemeinderat seit 1999 trat mit 27 Jahren ins Gremium ein, wie Hauptamtsleiter Markus Wannenmacher auf Nachfrage erklärt. Das soll sich mit der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, ändern. Dann treten auch Marco Russo und Patricia Hertrich an, sie sind 22 und 21 Jahre alt.

Damit würden sie den Altersschnitt des Gremiums deutlich senken, denn der liegt aktuell bei knapp 50 Jahren. Beide Kandidaten wurden gefragt, ob sie kandidieren möchten, und beide haben rasch Ja gesagt. Weil sie frischen Wind bringen möchten und viel Potenzial in einer solchen Aufgabe sehen, wie sie sagen – und in ihrer Heimatgemeinde.

Vom Fußballplatz in den Gemeinderat?

Lange Sitzungsabende und umfangreiche Unterlagen können Marco Russo nicht abschrecken. Der 22-Jährige hat durch Ehrenämter zwar schon einen eng getakteten Alltag, doch für den Gemeinderat Hilzingen ist noch Platz. Denn Marco Russo möchte einerseits etwas zurückgeben, wie er sagt. Andererseits aber auch seine Generation bei politischen Entscheidungen widerspiegeln. „Ich konnte schon immer gut mit den Jugendlichen im Dorf“, sagt er. Der 22-Jährige war Ministrant und bis zum Studium in der Jugendarbeit aktiv, außerdem war er Fußball-Jugendtrainer und ist seit acht Jahren Schiedsrichter. Entsprechend bezeichnet er sich als entscheidungsfreudig – als Schiri treffe er rund 200 Entscheidungen pro Spiel.

Bis er sich für eine Partei entschied, habe es aber kurz gedauert. Seine Wahl fiel auf die Freien Wähler, weil er dort auch unabhängig von der Fraktion entscheiden könne, begründet er. Russo stellt sich auch für Riedheim sowie den Kreistag zur Wahl.

Bei Patricia Hertrich liegt politisches Engagement in der Familie

Angst, wegen seines Alters nicht ernst genommen zu werden, hat er nicht. Ähnlich sieht es Patricia Hertrich, die mit 21 Jahren die jüngste Kandidatin auf der CDU-Wahlliste für den Gemeinderat ist. „Bis jetzt habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen“, sagt sie. Freunde seien im ersten Moment teils skeptisch gewesen – Gemeinderat sei keine typische Freizeitbeschäftigung. Sie würden sie aber unterstützen. So wie ihre Familie: An Weihnachten fragte sie ihr Vater Bernhard Hertrich, der selbst im Gemeinderat war, ob sie sich eine Kandidatur vorstellen könne. „Sehr gut sogar“, habe sie geantwortet.

Bild: Arndt, Isabelle

Beide wissen: Das Ehrenamt bedeutet viel Arbeit

Doch wissen die beiden, was auf sie zukommt? „Es ist auf jeden Fall Arbeit“, sagt Patricia Hertrich und vergleicht die Sitzungen samt Vorbereitungen mit einem Nebenjob. Doch ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Singen zeige ihr, wie vielfältig eine Gemeinde sein könne – und wie spannend. Marco Russo erinnert sich an einige Diskussionen im Gemeinderat und nennt das Gremium unkonventionell. Manchmal würden die Räte an einem Strang ziehen und manchmal stundenlang diskutieren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Als Student der Politik- und Verwaltungswissenschaften mache er sich nicht die Illusion, alles verändern zu können. „Ich möchte so gute Ideen einbringen, dass andere sich auch dafür begeistern können.“ Und in Diskussionen stelle er als Neuling vielleicht ganz andere, aber ebenfalls wichtige Fragen.

Beide sehen Belebung der Ortsmitte als Herausforderung

Die Anliegen junger Gemeinderäte sind womöglich andere als die ihrer älteren Kollegen. Nach ihren Themen und Zielen befragt, fällt beiden ohne großes Nachdenken eine große Baustelle im Ort ein: die Dorfmitte. „Das sieht wirklich schön aus, aber es braucht ein bisschen mehr Ideen, um sie zu beleben, und ein bisschen mehr Grün“, sagt Russo. Im Vergleich zu anderen Ortszentren fehlt ihm in Hilzingen ein einladendes Angebot samt eines Cafés. Als weitere Themen sieht er die Jugendarbeit, eine Investition ins Schwimmbad, eine Förderung der Vereine sowie eine bessere Infrastruktur in den Schulen. Patricia Hertrich kann sich zusätzlich öffentliche WLan-Hotspots vorstellen.

Laut Statistik ist ein Viertel der Hilzinger unter 25 Jahre alt

Marco Russo wünscht sich ein ausgewogenes Bild aus erfahrenen Gemeinderäten und jungen Gesichtern. Das Gremium solle schließlich ein Querschnitt der Gesellschaft sein. Und der besagt laut Statistischem Landesamt zum aktuellsten Stand von Ende 2017, dass Hilzingens Einwohner durchschnittlich 44 Jahre alt sind. Von rund 8600 Einwohnern sind 2137 unter 25 Jahre alt. Diese Gruppe könnte von Marco Russo und Patricia Hertrich vertreten werden. Beide möchten langfristig für frischen Wind sorgen, wie sie sagen, und sind in Hilzingen tief verwurzelt. „Hilzingen ist für eine kleine Gemeinde sehr vielseitig“, schwärmt Patricia Hertrich. Die beiden könnten dafür sorgen, dass auch der Gemeinderat vielseitiger wird.