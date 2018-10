Tradition und Fortschritt verbinden, das hat sich Hilzingen schon vor Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben. Zur traditionellen Kirchweih, die am Freitag beginnt, erinnert man sich besonders gerne an die Vergangenheit des Orts zurück. Kein Wunder: Hilzingens Historie bietet reichlich Gesprächsstoff, schließlich wird der Ort bereits im Jahr 1005 urkundlich erwähnt.

Nicht ganz so alt ist der Fotoband "Hilzingen in alten Ansichten". 1989 vom Förderkreis Kunst und Kultur in Hilzingen herausgegeben, enthält das schlanke Büchlein einzigartige Aufnahmen: Zum Beispiel von der letzten Postkutsche und der ersten Eisenbahn, die durch den Ort fuhren. Alte Gaststätten, Gehöfte und Kirchengebäude sind darin ebenso abgebildet wie die Gründungsmitglieder der Ortsvereine.

Seit der Veröffentlichung sind 29 Jahre vergangen – inzwischen ist der Bildband vergriffen. Aber anlässlich der Kirchweih hat die Gemeinde dem SÜDKURIER einen exklusiven Einblick in eines der letzten verbliebenen Exemplare gewährt. Viel Spaß beim Betrachten der historischen Aufnahmen.

Von der Pferdekutsche bis zum Automobil

Eine der allerletzten Postkutschen, die die Strecke zwischen Singen, Hilzingen und Binningen befuhr. Nach Fertigstellung der Randenbahn wurde der Postkuschenverkehr eingestellt. Das Bild entstand 1913 in der heutigen Riedheimer Straße.

Bild: 1989 Europäische Bibliothek - Zaltbommel Niederlande

Stolzer Besitzer: Dominik Schmid präsentierte im Jahr 1919 eines der ersten Automobile in Hilzingen. Neben ihm abgebildet: Anna Schmid (links mit Hut), Elise Schmid-Blum (auf dem Trittbrett), Elisabeth Schmid, geborene Sauter (rechts auf dem Rücksitz).

Turner und Fußballer

Der Name verrät's: Der FC Hilzingen 07 wurde 1907 gegründet. Gründungsmitglieder waren Adolf Glatt, Wilhelm Hägele, Karl Hertrich, Emil Hertrich, August Herzog, Leopold Kärcher, Florian Laub, Wilhelm Merz, August Riede, Hubert Metzger und Arthur Thren. Dieses Foto entstand drei Jahre später.

Der Turnverein Hilzingen spielte bereits im Jahr 1930 eine wichtige Rolle im Ortsgeschehen.

Ein stiller Protest

Und dann schmolz er dahin: Adolf Hitler, drei Meter hoch und aus Schnee. Eine Form des Protests des Malers Hans Lochmann, 1934.

Bild: Gemeindeverwaltung Hilzingen

Die Einweihung der Kriegerheimkehrkapelle bei Dietlishof. In der Bildmitte ist Pfarrer Karl Geißler zu sehen. Geißler hatte sich mehrfach kritisch gegenüber den Nazis geäußert. Trotz Einspruch des Bürgermeisters ließ er im Herbst 1935 den Kriegerverein an der Einweihung teilnehmen. Das wurde von vielen als Affront gegen die Machthaber verstanden. 1944 zwangen die Nazis Geißler, seine Pfarrei zu verlassen.

