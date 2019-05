von SK

„Wachstum ist wichtig und muss für den Ort, seine Bürger und die Umwelt verträglich sein. Hilzingen soll als unsere Wohn- und Lebenswelt seine besondere Liebenswürdigkeit nicht verlieren. Dahin wollen wir die Entwicklungen gestalten und verbessern. Viele Spannungsfelder und Interessenskonflikte auf diesem Weg brauchen kreative Ideen. Wir wollen Lösungsansätze für ein lebenswertes attraktives Hilzingen für alle unsere Mitbürger. Der Erhalt einer intakten Dorfgemeinschaft stellt das Herz unserer Arbeit dar.“ So lautet die grundsätzliche Einleitung für das Wahlprogramm 2019.

Auf der Agende von SPD/UL steht ganz oben das Thema „Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum in Hilzingen„. Hierzu hat die Gemeinderatsfraktion von SPD/UL bereits im Dezember 2018 einen Antrag gestellt, der jedoch bis dato vom Bürgermeister nicht dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt wurde. SPD/UL: „Das muss sich ändern. Der bereits gestellte Antrag muss dringend auf die Tagesordnung. Es muss intensiv nach Möglichkeiten gesucht werden, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen und Flächen dafür verfügbar zu machen. Junge Menschen, Familien und Senioren sollen es sich leisten können, in Hilzingen heimisch zu bleiben.

Für nachhaltigen Umweltschutz

Auch die Mobilität der Menschen vor Ort gilt es zu stärken. Der öffentliche Nahverkehr muss für die Ortsteile attraktiver gestaltet werden. Mitfahrmöglichkeiten und Seniorentaxis sind nur einige Möglichkeiten, die es gilt, ins Leben zu rufen. Der Einsatz für nachhaltigen Umweltschutz und gegen die Ursachen des Insektensterben, sowie die Förderung umweltfreundlicher Energien durch mehr Solardächern auf kommunalen Gebäuden ist SPD/UL wichtig. Für den Umwelt- und Klimaschutz kann auf örtliche Ebene einiges getan werden.

Der Schulstandort Hilzingen muss gefördert und weiterentwickelt werden. Kinderbetreuungszeiten müssen möglichst breit und flexibel aufgestellt werden. Die Einführung eines beitragsfreien Kindergartenjahres und der Ausbau der Ganztagsbetreuung sind für die zukünftige Attraktivität für Familien wichtige Faktoren. Bildung, auch frühkindliche Bildung, sollte kostenlos für alle sein.

Für eine familienfreundliche Gemeinde

Viele Menschen empfinden in Zeiten von großen gesellschaftlichen Veränderungen Unsicherheit. Dieses Empfinden ernst zu nehmen und durch Konzepte und Maßnahmen wieder ein großes Sicherheitsgefühl der Mitbürger herzustellen, ist uns ein besonderes Anliegen. Gut ausgeleuchtete, barrierefreie und verkehrssichere Wege und Straßen tragen zu einer Stärkung des Sicherheitsgefühls bei. Erhalt und Fortentwicklung der Nahversorgung und der Freizeitmöglichkeiten, insbesondere des Familienfreibads, sowie Möglichkeiten lebenslangen Wohnens in Hilzingen schaffen, sind weitere Themen auf der Agenda von SPD/UL. Hilzingen soll eine familienfreundliche Gemeinde sein, in der sich alle wohlfühlen. Mehr Jugendbeteiligung und Schaffung von attraktiven Angeboten für Jugendliche und Kinder und die Förderung der Jugendtreffs sind wichtig. SPD/UL möchte gute und gelingende Bürgerbeteiligungsprozesse anstoßen und Projekte im Sinne der Bürger umsetzen.“