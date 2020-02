Am Fasnachtssonntag wollen die Schlatter Narren wieder ein buntes Programm bieten. In den Räumen des Bürgerhauses wird derzeit fleißig geübt. Der Auftritt der Chriesigruppe wird dabei besonders mit Spannung erwartet. Ob er wieder etwas fürs Auge sein wird?

Während in vielen Gemeinden die Narrenspiegel und Bunten Abende vorbei sind, müssen die Akteure fürs Schlatter Allerlei noch proben. Denn das 24. Allerlei findet erst am Fasnachtssonntag um 20 Uhr in der Alpenblickhalle statt. Gesang, Tänze,