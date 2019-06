Hans-Georg Frank möchte nicht stänkern oder mit dem erhobenen Zeigefinger agieren. Er ist mit der Behelfbrücke, die den Fahrradweg von Hilzingen nach Gottmadingen verbindet, zufrieden. „Ich bin wirklich froh, dass es diese Lösung gibt“, betont er. Und dennoch reagiert er mit einer gewissen Portion Unverständnis, dass die neue Fahrradbrücke nur wenige Meter weiter noch nicht eröffnet wurde. Denn seiner Einschätzung nach, sehe sie fertig auf. In einem Schreiben an die Lokalredaktion in Singen macht er seinem Ärger Luft: „Seit etlichen Wochen ist die neue Fahrradbrücke fertig und könnte allem Anschein nach dem regen Fahrradverkehr übergeben werden. Dennoch quälen sich die Fahrradfahrer auf dem Weg nach Gottmadingen weiterhin den steilen grob geschotterten Weg hinter der Behelfsbrücke hinauf, um dann unmittelbar auf der Straße nach Dietlishofen vor einem vorbeifahrenden Auto zu stehen.“ Dass die Strecke gefährlich ist, sei seiner Einschätzung nach bekannt: „Die bergabfahrenden Radler werden per Verkehrsschild aufgefordert, abzusteigen und das Fahrrad zu schieben.“ Der grobe Schotter und die Tatsache, dass man plötzlich vor einer Straße mit stärkerem Verkehr stehe, mache die Situation gefährlich. „Es ist schwieirig am Hang anzuhalten“, so Frank weiter.

Achtung Verkehr: Zwei Radfahrer mühen sich den Schotterweg zur Straße hoch. Dazu steigen sie lieber von ihren Drahteseln ab. | Bild: Matthias Güntert

Warum also wird dieser Zustand nicht endlich beendet? Was die Gründe hierfür seien, dazu hat Hans-Georg Frank eine Vermutung: „Wartet man etwa, dass einige Politiker endlich Zeit haben, um gemeinsam publikumswirksam vor dem Zeitungsfotografen ein rotes Band zu durchschneiden?“

Brücke ist nicht Sache des Hilzinger Rathauses

So einfach die Freigabe einer scheinbar fertigen Fahrradbrücke anmutet, so kompliziert gestaltet sich dieser Akt in der Realität. Denn wie so häufig im Hegau ist nicht die Gemeinde Hilzingen für den Bau der Brücke zuständig, wie Bürgermeister Rupert Metzler im Gespräch betont: „Es handelt sich hierbei um eine Landestraße und somit ist auch die Brücke ein Projekt des Regierungspräsidiums.“ Das Vorhaben gehe nicht über die Hilzinger Rathaustische und Bücher. Dennoch zeigte sich auch der Hilzinger Rathauschef verwundert, dass sich die Fertigstellung der Brücke so sehr in die Länge ziehe. Auch Günther Feucht, der Leiter des Bauamtes im Hilzinger Rathaus, verweist in Sachen Sachstand der neuen Fahrradbrücke auf die Neubauleitung des RPs. „Die Brücke steht zwar auf Hilzinger Gemarkung, wir wurden bei der Planung, und der Sanierung als Gemeinde allerdings nur angehört“, sagt er.

Valentin Wind von der Neubauleitung des Regierungspräsidiums in Singen betont auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass die Fahrradbrücke eigentlich in den Endzügen der Fertigung wäre, es fehle nur noch die abschließende Epoxid-Harz-Abdichtung des Apshaltes. „Es handelt sich hierbei ausschließlich um Restarbeiten“, sagt Wind. Diese seien aber stark vom Wetter abhängig. Soll heißen: Die ausführende Fachfirma ist für die Abdichtung auf durchgängig gutes und trockenes Wetter angewiesen. Wind spricht davon, dass mindestens eine Woche ohne Regen nötig wären. „Die Brücke ist aber nicht in Vergessenheit geraten“, macht er deutlich.

Sieht auf den ersten Blick fertig aus: Doch der Schein trügt. Die abschließende Epoxid-Harz-Abdichtung fehlt noch. | Bild: Matthias Güntert

Bis die neue Fahrradbrücke, die den Radweg von Hilzingen nach Gottmadingen verbindet, fertig ist, wird die Behelfsbrücke offen bleiben. Aber auch bei der Neubauleitung des RP in Singen ist man mit dem Zeitplan nicht gänzlich zufrieden. „Wir hätten uns gewünscht, dass wir die Brücke früher für den Radverkehr hätten öffnen können“, gibt Valentin Wind zu. Er stehe in engem Kontakt mit der ausführenden Fachfirma und die habe ihm zugesichert, die Arbeiten schnellstmöglich zu Vollenden. Einen genauen Termin konnte Wind aber nicht nennen.