Bei den Gemeinderatswahlen 2014 hatte sich der Hilzinger Gemeinderat noch verkleinert, nach dem Wahlsonntag steht nun aber fest: Das Gremium wird wieder anwachsen. Und dies um ganze drei Sitze. Demnach werden künftig 22 anstatt der bisher 19 Gemeinderäte am Ratstisch Platz nehmen. Denn jeweils die FDP als auch die SPD/Unabhängige Liste (SPD/UL) haben jeweils zwei Ausgleichmandate erhalten. Für die FDP sind dies Sebastian Harder und Meike Ptak, bei der SPD/UL Tilo Herbster und Astrid Rothmund. In den kommenden fünf Jahren werden die 22 Gemeinderäte die Geschicke der Gemeinde samt ihren fünf Ortsteilen lenken.

Michael Jäckle (FWH). | Bild: FWH

Heide Schmidle (FWH). | Bild: FWH

Alexander Baur (FWH). | Bild: FWH

Martin Beschle (FWH). | Bild: FWH

Ulrike Maus (FWH). | Bild: FWH

Ralf Oßwald (FWH). | Bild: FWH

Marco Russo (FWH). | Bild: FWH

Insgesamt hat sich der Hilzinger Gemeinderat im Vergleich zur Wahl 2014 von seiner Sitzverteilung kaum verändert. Die Freien Wähler (FWH) stellen mit sieben Sitzen weiterhin die stärkste Fraktion – allerdings müssen sie sich diesen Titel nicht mehr mit der CDU teilen. Denn die Christdemokraten haben ein Mandat eingebüßt und sind nur noch mit sechs anstatt mit sieben Vertretern im Gemeinderat. Die FDP hat im Gremium nun fünf Sitze inne, die SPD/UL kommt auf vier Mandate.

Olaf Fuchs (CDU). | Bild: CDU

Steffen von Wambeke (CDU). | Bild: CDU

Hilzingen So hat Hilzingen gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Fabian Jutt (CDU). | Bild: CDU

Peter Graf (CDU). | Bild: CDU

Artur Martin Jäckle (CDU). | Bild: CDU

Marius Sailer (CDU). | Bild: CDU

Auf die Freien Wähler entfielen 18 828, was einem Prozentsatz von 31,0 entspricht. 17 522 Wähler konnte die CDU hinter sich vereinigen, dies sind 28,8 Prozent. 13 699 wahlberechtigte Hilzinger votierten für die FDP (22,6 Prozent). Die SPD kam auf 10 716 Stimmen oder 17,6 Prozent.

Sigmar Schnutenhaus (FDP). | Bild: Andreas Wieser

Alexander Grambach (FDP). | Bild: Andreas Wieser

Matthias Mohr (FDP). | Bild: Andreas Wieser

Meike Ptak (FDP). | Bild: Andreas Wieser

Mit Blick auf die Zusammensetzung des neuen Gemeinderates fällt auf, dass Kommunalpolitik in Hilzingen nach wie vor fest in Männerhand ist. Obwohl sich die Anzahl der Frauen im Gremium vermehrt hat. Waren es 2014 lediglich vier Frauen, die einen Sitz im Gemeinderat inne hatten, sind nun mit Heidi Schmidle (FWH), Ulrike Maus (FWH), Meike Ptak (FDP), Andrea Baumann (SPD/UL), Barbara Kissmehl (SPD(UL) und Astrid Rothmund (SPD/UL) sechs Frauen vertreten. Auffallend ist auch, dass die SPD/UL mit drei Gemeinderätinnen in Zukunft auf Frauenpower setzen wird, während die CDU ausschließlich von männlichen Mandatsträgern vertreten wird.

Andrea Baumann (SPD/UL). | Bild: SPD/UL

Barbara Kissmehl (SPD/UL). | Bild: SPD/UL

Tilo Herbster (SPD/UL). | Bild: SPD/UL

Astrid Rothmund (SPD/UL). | Bild: SPD/UL

Über die Hälfte aller Hilzinger Wahlberechtigten sind am vergangenen Superwahlsonntag zur Urne geschritten und haben ihre Kreuzchen auf den entsprechenden Listen gesetzt. Von 7164 Wahlberechtigten gingen 4336 Bürger zur Wahl. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 57,3 Prozent.

Dass die FDP in Hilzingen traditionell stark vertreten ist, verdeutlicht ein Blick auf den Stimmsieger der Gemeinderatswahl: Für Sigmar Schnutenhaus von der FDP stimmten 3274 Hilzinger Wähler.