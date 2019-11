Der Seniorenrat will die Einführung des Ein-Euro-Tickets für Hilzingen und seine Ortsteile beantragen. Das haben die Mitglieder laut einer Pressemitteilung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Der Seniorenrat will sich so für die bessere Nutzung der vorhandenen Linienbusse einsetzen. Im Landkreis Konstanz sei die Einführung des Ein-Euro-Tickets bereits in mehreren Gemeinden und Städten mit großem Erfolg gestartet. Diese Art der Bezuschussung sei sowohl sozial- als auch umweltverträglich und entspanne die Parkplatzsituation.

Senioren fordern Sitzmöglichkeiten am Mühlenbach

Bei der Renaturierung des Mühlenbachs im Zuge der Ortskernsanierung plädiert der Seniorenrat dafür, Spazierwege und Sitzgelegenheiten entlang des Bachabschnittes am alten Rathaus zur Verbesserung der Lebensqualität einzuplanen.

Wie der Vorsitzende des Seniorenrates, Manfred Hirner, mitteilt, sollen die Arbeiten zu den Gehwegabsenkungen, die der Seniorenrat über Jahre in Absprache mit dem Bauamt begleitet hat, im östlichen Teil der Kerngemeinde noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Nach Aussage von Bürgermeister Rupert Metzler stünde der Einführung des Systems Nette Toilette nichts mehr im Wege. Ein Logo soll an entsprechenden Geschäften angebracht werden und darauf hinweisen, dass Bürger die dort vorhandenen Toiletten zu deren Öffnungszeiten nutzen dürften.

Überblick über sämtliche Veranstaltungen

Seniorenrätin Almuth Stobbe hat für das Jahr 2019/2020 sämtliche Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen in Hilzingen und den Ortsteilen, die speziell an Senioren gerichtet sind, zusammengestellt. Die Übersicht kann auf der Internetseite des Seniorenrates eingesehen werden.

Am Donnerstag, 14. November, soll es wieder eine Wanderung mit dem Zunftmeister geben. Nähere Informationen werden laut Pressemitteilung noch bekannt gegeben. Wer Interesse an einer neuen Boulegruppe im Schlosspark Hilzingen habe, dürfe sich beim Seniorenrat erkundigen. Außerdem lade die Computeria Senioren zu zwei Veranstaltungen ein, an den Freitagen 8. und 15. November, jeweils von 15 bis 17 Uhr.