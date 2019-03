Jahr für Jahr gewinnt der Hegau an Beliebtheit bei Feriengästen. Die Region zwischen Schwarzwald, Schweiz und Bodensee kann auf überdurchschnittliche Steigerungsraten bei den Übernachtungszahlen blicken. Darin sind zwar nicht nur Urlauber, sondern auch Geschäftsreisende enthalten – und um zu erfassen, wie groß der Anteil an Urlaubern ist, fehlt noch ein konsequentes Meldewesen. Aber, so Katrin Fuchs von der Stabsstelle Tourismus im Singener Rathaus: "Die allgemeine Einschätzung ist, dass wir in Singen eine große Anzahl Geschäftsreisender haben, die sicherlich auch noch die Mehrheit ausmacht. Wir haben aber den Eindruck, dass die Anzahl der Urlauber ebenfalls zunehmend ist." Sie koordiniert die Aktionen zur Vermarktung der Ferienregion Hegau nach der Gründung des Regioverbands, der die Tourismusaktivitäten von Hegau, Untersee und Konstanz bündelt.

Hegau Kreis Konstanz: Tourismuswirtschaft bündelt die Kräfte Das könnte Sie auch interessieren

Ein wichtiges Forum ist dabei die alljährlich veranstaltete Prospektbörse des Regioverbands, die in diesem Jahr in Hilzingen Infos für Vermieter, Leistungsträger und Einheimische bereithält. Am Samstag, 30. März, wird sie um 13.30 Uhr in den Hilzinger Hegau-Hallen ihre Tore öffnen und sowohl Gastgeber als auch interessierte Einheimische willkommen heißen. "Die Prospektbörse ist ein wichtiges Forum für Tourismustreibende", weiß Marian Schreier. Der Tengener Bürgermeister ist als stellvertretender Vorsitzender im Regio-Verbund tätig.

"Die Prospektbörse ist ein wichtiges Forum für Tourismustreibende."Marian Schreier, Tengener Bürgermeister und stellvertretender Vorsitzender des Regio-Verbunds Tourismus. | Bild: Schreier

Als wichtiger Treffpunkt für Gastgeber, Vertreter der Freizeitbranche und interessierte Einheimische gibt es bis 16.30 Uhr gebündelt viele Informationen, was die Region an Freizeitaktivitäten zu bieten hat. "Das nutzen die Besucher gerne. Die Einheimischen zur eigenen Planung und die Gastgeber statten sich hier mit Prospekten und Ideen aus, um Ihre Gäste gut beraten zu können", erklärt Katrin Fuchs.

"Bei der Prospektbörse erfährt man gebündelt vieles darüber, wie man sich die Freizeit in unserer Region gestalten kann."Katrin Fuchs, | Bild: FEZE

Mit dem Regio-Verbund, der die Tourismusangebote von Konstanz, Untersee und Hegau bündelt, sollen die Übernachtungszahlen weiter gesteigert werden. "Es war der richtige Schritt, See und Hinterland gemeinsam zu vermarkten", ist Achim Eickhoff als Pressesprecher der Stadt Singen überzeugt.

"Es war der richtige Schritt, See und Hinterland gemeinsam zu vermarkten."Achim Eickhoff, Pressesprecher der Stadt Singen | Bild: Bild: SK-Archiv

Die Erhöhung der Bettenzahl durch neue Hotels leiste einen wesentlchen Beitrag und mit einem gemeinsamen Gastgeberverzeichnis, das als Gäste-Journal 2019 zur Prospektbörse vorliegt, und dem gemeinsamen Internetauftritt seien die Weichen richtig gestellt. "Daher wird es spannend zu beobachten, was diese Neuerungen für einen Einfluss auf die Übernachtungszahlen haben werden", so Fuchs. "Wir wachsen noch zusammen, aber die Zusammenarbeit läuft gut im neuen Verband", bilanziert Tengens Bürgermeister Marian Schreier, der als stellvertretender Vorsitzender für den Regio-Verbund tätig ist. Nicht zuletzt der Campingplatz in Tengen könne davon profitieren. "Wo die Qualität stimmt werden die angebote angenommen. Das müssen wir für das Marketing der Region nutzen."

"Der Tourismus ist ein Pflänzchen mit Potential, das wir in Hilzingen pflegen und entwickeln wollen."Rupert Metzler, Bürgermeister von Hilzingen | Bild: Bittlingmaier, Albert

Sein Hilzinger Amtskollege sieht es ähnlich: "Die Kooperation läuft sehr professionell", sagt er. Nur gemeinsam, bestenfalls mit dem ganzen See im Blick, lasse sich die Zukunft erfolgreich gestalten – auch für Hilzingen: "Der Tourismus ist ein Pflänzchen mit Potential, das wir pflegen und entwickeln wollen" so Metzler.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren