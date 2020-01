von Ingeborg Meier

Das neue kommunale Haushaltsrecht stellt die Gemeinden vor Herausforderungen. Insbesondere weil nun auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen, fallen die prognostizierten Haushaltsergebnisse ungewohnt klein aus.

Im Falle von Hilzingen konnte nun der Gemeinderat nach einigen positiven Veränderungen während der vergangenen Wochen – wie einem höheren Anteil an der Umsatzsteuer als erwartet – mit einem ordentlichen Ergebnis von 11 285 Euro einen – knapp – ausgeglichenen Haushalt beschließen.

Keine Kreditaufnahme

Wie Kämmerer Stefan Mattes erläuterte, stellt sich die Liquidität mit voraussichtlich rund drei Millionen Euro am Jahresende um eine Million geringer dar, als von den Räten noch zu Sitzungsbeginn angenommen. Der Grund: Um nicht die Förderung der Sanierung der Wiesentalhalle in Weiterdingen zu gefährden, sei von der ursprünglich geplanten Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro Abstand zu nehmen.

Mit diesem Kredit wollte Hilzingen eigentlich den Ankauf von Gebäuden für die Unterbringung Geflüchteter finanzieren. Weitere Veränderungen können sich noch im Laufe des Jahres ergeben, weil die Erstellung der Eröffnungsbilanz und die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen sind.

Neun Millionen für Investitionen

Der Haushalt 2020 sieht Investitionen in Höhe von knapp neun Millionen Euro vor. Dazu kommt die Übertragung von 3,5 Millionen Euro an Restmitteln aus 2019, weil im zurückliegenden Jahr einiges an Vorhaben nicht realisiert werden konnte.

Hilzingen Auf- und Umbruch im Rathaus: 2019 war für Hilzingen ein aufregendes Jahr Das könnte Sie auch interessieren

So hohe Investitionen beim vorhandenen Personalaufwand anzusetzen, betrachtete Andrea Baumann als extrem sportlich. Steffen van Wambeke wurde noch etwas deutlicher. „Wir sollten uns selbst realistische Ziele setzen“, mahnte er.

Die größten Haushaltsposten

Das sind die größten Haushaltsposten: Aus Gebäude- und Grundstücksverkäufen erwartet sich die Gemeinde fast acht Millionen Euro, für 1,1 Millionen Euro sollen Grundstücke erworben werden. Für die weitere Sanierung der Peter-Thumb-Schule und der Grundschule Duchtlingen werden Zuschüsse in einer Höhe von 1,7 Millionen erwartet.

Für den neuen Kindergarten in Hilzingen sind 1,4 Millionen eingestellt, für den Umbau der Wiesentalhalle in Weiterdingen 1,2 Millionen, die gleiche Summe für den Bau eines Kunstrasen-Sportplatzes im Kernort, für die Sanierung der westlichen Hauptstraße insgesamt eine Million Euro.