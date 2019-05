von Ingeborg Meier

Wer in Ruhe nach neuen Büchern stöbern oder sich nach Spielen für seine Kinder oder Enkel umschauen wollte, war in der Christlichen Schule im Hegau (CSH) am richtigen Platz. Schüler, Eltern und der Schulförderverein hatten in der Aula einen Abendflohmarkt zu Gunsten des Fördervereins auf die Beine gestellt. Der Elternbeirat grillte im Innenhof, die Schülerfirma Newcomer verwöhnte die Besucher mit Crêpes im Schülercafé.

Viele Eltern nahmen die Gelegenheit wahr, einen Blick in den schon gut zur Hälfte fertigen Teil des Schulanbaus zu werfen. Dort sind bereits die zwanzig Schüler der elften Klassenstufe eingezogen. Mit dem Abschluss der gesamten Baumaßnahme rechnet Schulleiterin Siglinde Unger im kommenden Herbst.

Der Spatenstich für den Erweiterungsbau fand vor knapp einem Jahr statt – bereits fünf Jahre nach dem Spatenstich für das 8,3 Millionen Euro teure Hauptgebäude. Mehr Platz war notwendig, weil im vergangenen September die gymnasiale Oberstufe startete. Die evangelische Bekenntnissschule in freier Trägerschaft ist eine der wenigen Gemeinschaftsschulen im Land, an der man das Abitur ablegen kann.

Platz für 315 Schüler

Der einstöckige Schulanbau mit einem Investitionsvolumen von zwei Millionen Euro schafft knapp 500 Quadratmeter mehr Raum. Dort entstehen neben einer 300 Quadratmeter großen Lernlandschaft für die Oberstufe zwei Fachräume, ein Gruppenraum und ein Dachgarten. Damit verfügt die Schule dann über Platz für insgesamt 315 Schüler.

Der Erweiterungstrakt ist nicht nur funktionell, sondern auch optisch ansprechend. Damit entspricht er dem pädagogischen Konzept der Bildungseinrichtung, wie auch schon das Hauptgebäude. Denn der Raum sei Pädagoge, hatte Unger während des Spatenstichs erklärt. Die entscheidende Fragestellung für die Planung sei gewesen, wie ein Gebäude aussehen müsse, damit sich in ihm Begabungen und Talente entfalten könnten.