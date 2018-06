Viele Blätter sind abgefressen, einzelne Äste bereits vollkommen kahl und in den Kronen hängen riesige weiße Säcke, in denen es vor kleinen Tierchen nur so wimmelt: Einzelne Bäume entlang der L 190 zwischen Duchtlingen und Weiterdingen geben derzeit ein gespenstisches Bild ab. Dunkle Raupen haben sich in den Gehölzen eingenistet und ihre markanten Gespinste sind schon aus der Entfernung zu erkennen. Schnell kam der Verdacht auf, es könnte sich um die Nester des Eichenprozessionsspinners handeln. Die gefürchteten Raupen breiten sich gerade in vielen Teilen Deutschlands aus und lösen mit ihren Brennhaaren allergische Reaktionen und Atemwegsbeschwerden bei Menschen und Tieren aus.

Hannes Winterer vom Kreisgesundheitsamt Konstanz kann im Duchtlinger Fall jedoch Entwarnung geben. Auf SÜDKURIER-Anfrage teilt er mit, die Mitarbeiter der Straßenmeisterei hätten den Raupenbefall geprüft und seien zu dem Schluss gekommen, dass es sich nicht um die Larven des Eichenprozessionsspinners handele. "Das Gesundheitsamt hat in diesem Jahr noch gar keine Meldungen über das Vorkommen der gefährlichen Raupen erhalten", erklärt er und führt aus: "Wenn Bäume in Gegenden, in denen sich viele Menschen aufhalten, betroffen sind, werden wir schnell aktiv." Auch der Kreisvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Eberhard Koch, ist der Meinung, dass die Tiere in den Bäumen an der L 190 keine Eichenprozessionsspinner-Raupen sind, sondern eine andere Spinner-Art. "Vermutlich der Wollafter“, lautet seine Diagnose. Dieser Ansicht ist auch Werner Hornstein, Revierförster in Aach: „Panik ist hier vollkommen unangebracht“, ergänzt er.

Raupen des Wollafters an ihrem Nest. | Bild: Ursula Gentner

Der Wollafter ist ein Falter, der im März und April fliegt und daher auch Frühlings-Wollafter genannt wird. Das Weibchen legt seine 200 bis 350 Eier wie ein Band um die jungen Triebe des Wirtsbaumes und bedeckt sie zum Schutz mit ihrer grau-braunen Afterwolle. Nach dem Schlüpfen leben die Raupen zunächst gemeinsam in den riesigen, sackartigen Gespinsten, die nun auch an den Bäumen zwischen Duchtlingen und Weiterdingen hängen. Diese Nester sind laut Werner Hornstein auch der Grund dafür, dass der Wollafter oft mit dem Eichenprozessionsspinner verwechselt wird. "Die Gespinste der verschiedenen Falterarten sehen sich sehr ähnlich", erklärt er. Die Wollafter-Raupe sei aber eher harmlos, da sie zwar Brennhaare besitze, diese jedoch weitaus weniger reizend wirkten als die des Prozessionsspinners. "Wenn man direkt an die Tiere oder in die Nester fasst, dann kann es zu Hautreizungen kommen, ähnlich wie bei einer Brennnessel", schildert Werner Hornstein.

Unzählige Raupen des Eichenprozessionsspinners krabbeln auf einem Eichenstamm herum. Die Haare der Tiere sind auch für den Menschen gefährlich. | Bild: Patrick Pleul, dpa

Bei Eichenprozessionsspinnern sind die Gesundheitsschäden schwerwiegender. Schwellungen, Entzündungen, Bronchitis, Asthma, Schwindel, Fieber – die Liste der möglichen Symptome, vor denen das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg in einem Informationsblatt warnt, ist lang. Bei überempfindlichen Personen könne der Kontakt mit den Haaren der Raupen sogar zu allergischen Schockreaktionen führen, heißt es in dem Schreiben der Behörde. Kein Wunder also, dass vermeintliche Eichenprozessionsspinner-Sichtungen immer wieder für Aufregung sorgen. "Oft wird er auch mit der Gespinstmotte verwechselt", erzählt Werner Hornstein. Diese habe allerdings gar keine Brennhaare und sei daher für den Menschen vollkommen unschädlich, stellt er klar.

Wie in Zuckerwatte gehüllt sehen die Bäume und Sträucher aus, die die Raupen der Gespinstmotte mit ihrem weißen Netz überzogen haben. | Bild: Stefan Sauer, dpa

Die Raupen in Duchtlingen sind nicht nur harmlos, sie erfüllen auch eine wichtige Funktion: "Die Wollafter-Larven sind ein Teil des Ökosystems und bilden die Nahrungsgrundlage für Vögel wie den Kuckuck oder die Meise", gibt Revierförster Hornstein zu bedenken. Man solle am besten die Finger von den Bäumen und die Nester in Ruhe lassen, rät er. Die Tiere neigen nicht zur Massenvermehrung und befallen in der Regel nur einzelne Pflanzen. Sofern die Gehölze nicht zusätzlich durch Unwetter oder Stürme geschädigt werden, treiben sie wieder aus und tragen keine größeren Schäden davon.

So können Sie Wollafter von Eichenprozessionsspinnern unterscheiden Wollafter sind Falter mit einer Spannweite von etwa vier Zentimetern. Sie haben rotbraune Flügel, eine helle Querlinie und eine dunkle Afterwolle am Hinterleib. Die Raupen werden bis zu fünf Zentimeter lang, sind blauschwarz und weiß bis gelblich behaart. Auf dem Rücken haben sie zwei Reihen rot gefärbter Flecke. Wollafter nisten meist an Linden und Birken, bevorzugt an sonnigen Lagen.

Eichenprozessionsspinner haben graubraune Vorderflügel mit drei schwarzgrauen Querlinien und hellere Hinterflügel, die beim Männchen mit dunklen Querstreifen versehen sind. Sie erreichen eine Spannweite von etwa dreieinhalb Zentimetern. Die Raupen sind bis zu vier Zentimeter lang, blauschwarz und an den Seiten weißlich. Ihr Körper ist vollständig mit weißen Brennhaaren bedeckt. Eichenprozessionsspinner bevorzugen freistehende Eichen an Waldrändern, in Parks oder Wohngebieten. Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang. | Bild: Patrick Pleul, dpa

haben graubraune Vorderflügel mit drei schwarzgrauen Querlinien und hellere Hinterflügel, die beim Männchen mit dunklen Querstreifen versehen sind. Sie erreichen eine Spannweite von etwa dreieinhalb Zentimetern. Die Raupen sind bis zu vier Zentimeter lang, blauschwarz und an den Seiten weißlich. Ihr Körper ist vollständig mit weißen Brennhaaren bedeckt. Eichenprozessionsspinner bevorzugen freistehende Eichen an Waldrändern, in Parks oder Wohngebieten. Gespinstmotten haben im Falter-Stadium bis zu zweieinhalb Zentimeter Spannweite und schneeweiße, gefranste Vorderflügel mit schwarzen Punkten, die meist in Längsreihen angeordnet sind. Die Raupen sind gelblich bis grün gefärbt und etwa zwei Zentimeter lang. Kopfkapsel und Nackenschild sind etwas dunkler. Je nach Unterart nisten die Gespinstmotten an Weißdorn, Apfelbaum, Traubenkirsche, Schlehe oder anderen Sträuchern, Hecken und Zierpflanzen. Eine Raupe der Traubenkirschen-Gespinstmotte zieht sich an einem Gespinstfaden an einem Baum nach oben. Anders als die Eichenprozessionsspinner-Larven sind sie harmlos. | Bild: Marijan Murat, dpa

