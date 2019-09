Erinnern Sie sich an Kellyanne Conway? Die Beraterin Donald Trumps war im Wahlkampf dafür zuständig, in die Bresche zu springen, wenn ihr Boss mal wieder Mist gebaut hatte. Meist wandte Conway dabei die gleiche Strategie an. Statt auf Trumps Verfehlungen einzugehen, stellte sie die Gegenfrage: „Aber was ist mit Hillary Clinton?“ Nur, um dann über die Konkurrentin ihres Chefs herzuziehen, die ja eigentlich viel schlimmer sei als Trump. Ein Ablenkungsmanöver – und als solches einfach zu enttarnen. Aber eine ähnliche Fährte wird auch heute noch gerne ausgelegt, wenn es um Wildtiere in Zirkussen geht.

Angesprochen auf die kleinen Käfige und ständigen Ortswechsel, denen die Tiere ausgesetzt sind, heißt es dann: „Aber was ist mit Wilderern?“ Alle 15 Minuten werde weltweit ein Elefant getötet – das sei doch viel trauriger als das Schicksal einer Handvoll Zirkuselefanten. Eine noch öfter gehörte Aber-was-ist-mit-Frage: „Aber was ist mit der Massentierhaltung?“ Die sei wesentlich schlimmer als die Art und Weise, wie Zirkus-Tiere gehalten werden.

Dass wir uns richtig verstehen: Es ist wichtig, sich Gedanken über Wilderei und Massentierhaltung – sogar über Hillary Clinton – zu machen. Das heißt aber nicht, dass wir deshalb in die Conway-Falle tappen müssen. Ein Übel macht ein anderes nicht weniger problematisch. Tierschützer beharren zu Recht darauf, dass es nicht artgerecht ist, Löwen und Tiger in Käfigen durch die Lande zu karren, damit sie zu unserem Vergnügen Männchen machen. Punkt. Und keine Gegenfrage!