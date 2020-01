In Landers Stube waren die Frauen in der Unterzahl. Rund 15 Männer, Wirtin Maryiana Lander und die Duchtlingerin Gabriele Voll-Oelke verfolgten die Ausführungen von Bürgermeisterkandidatin Karin Chluba am Weiterdinger Dorfstammtisch – und am Ende war sich die Männerriege einig: Das Bürgermeisteramt könne man durchaus auch einer Frau zutrauen. Voll-Oelke ging noch einen Schritt weiter: „Chlubas Vorteil ist, sie könnte sofort starten.“ Die Kandidatin überzeugte mit Sachkenntnis und Fingerspitzengefühl, will Schmetterlinge und Karl, den Käfer, nicht übersehen, ohne die Menschen aus dem Blick zu verlieren. Und wenn es in Weiterdingen um das kontroverse Thema Bushaltestelle geht, nutzt sie den Überraschungseffekt, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen: „Ich hab einfach an der Haltestelle gewartet, bis jemand kommt, der mir sagt, dass kein Bus kommt.“ Lange habe sich nicht warten müssen. Ihr Lob gilt dem Ortschaftsrat, der schnell reagiert hat. Die gewissenhaft arbeitenden Mühlen der Verwaltung kennt sie: „Jetzt darf es nicht darum gehen, nach Schuldigen zu suchen, sondern nach Lösungen.“

Das gelte auch für die Kommunalpolitik: „Ich finde den Gemeinderat klasse!“, erklärt Chluba auf die Frage, wie sie gedenke, die Widerspenstigen zu zähmen? Sieht sieht ihre Aufgabe im gestalten der Sitzungsdisziplin. Ohne dies drohe drohe es jedem Bürgermeister, ins Leere zu laufen. „Und ich habe viele Bürgermeister erlebt.“ Es komme darauf an, die Sitzungen vorzubereiten, Für und Wider abzuwägen: „Diskussion bringt Fortschritt.“ Wichtig ist ihr das Bekenntnis zur unechten Teilortswahl in der Gemeinde.

Beim Thema Dellenhau ist sie voller Zuversicht, dass die Diskussion bald abgeschlossen ist: „Unsere Umwelt darf nicht nur für den Schmetterling lebenswert bleiben, sondern auch für die Menschen“, sollte das Allgemeinwohl gegenüber Wirtschaftsinteressen in diesem Fall überwiegen – und ein deutliches Votum des Gemeinderates unterstreiche dies. Auch in diesem Fall gelte es nun, was entschieden ist, umzusetzen.