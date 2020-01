von Ingeborg Meier

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Hilzingen ist in der Bürgerschaft ungebrochen beliebt. Knapp 500 Zuhörer hatte Rupert Metzler am Sonntag bei seiner – letztmaligen – Neujahrsansprache als amtierendes Gemeindeoberhaupt. Metzler tritt bei den in zwei Wochen stattfindenden Bürgermeisterwahlen kein weiteres Mal an.

Sechs Ehrenmedaillen

Es gibt sieben Bewerber für das höchste Amt in Hilzingen – und alle Kandidaten nutzten den von einer Percussionsgruppe der Jugendmusikschule Westlicher Hegau musikalisch umrahmten Empfang in den Hegau-Hallen, um sich beim anschließenden Umtrunk der Bevölkerung bekannt zu machen.

Mit der Ehrenmedaille wurden Maria Harder, Ulrike Brachat, Martin Schneble, Thomas Hägele, Doris Buhl und Heiner Mohr ausgezeichnet.

Hilzingen hat sechs neue Träger der Ehrenmedaille: Ulrike Brachat, Maria Harder, Thomas Hägele, Heiner Mohr und Doris Buhl (1., 3., 4., 6.-8. v.l.) und ihre Laudatoren Sigmar Schnutenhaus (2. v.l.), Ralf Oßwald (5. v.l.) und Bürgermeister Rupert Metzler (rechts). | Bild: Ingeborg Meier

Auf seine beiden Amtsvorgänger als Gäste musste das Gemeindeoberhaupt verzichten: Altbürgermeister Franz Moser ist derzeit im Krankenhaus. Für den im vergangenen Jahr verstorbenen Herrmann Keller legte Metzler eine Gedenkminute ein.

Rückblick auf das Jahr 2019

Nach seinem Rückblick 2019 stellte Metzler die aktuell gute finanziellen Lage mit knapp zehn Millionen Euro liquiden Mitteln und Investitionen in Höhe von neun Millionen Euro vor. Als wichtige Vorhaben 2020 führte er die neuen Löschfahrzeuge für Duchtlingen und Schlatt, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und die Schaffung eines eingruppigen Kindergartens in Schlatt an.

Hilzingen Der Gemeinderat von Hilzingen kündigt für 2020 mehrere Investitionen an Das könnte Sie auch interessieren

Weiterdingen freue sich über die gut laufende Sanierung der Wiesentalhalle und die baldige Erweiterung des Neubaugebiets Schwärzengarten. Binningen werde mit schnellem Internet versorgt. In Riedheim sollen Planungen für eine Schulerweiterung beginnen.

Hilzingen Auf- und Umbruch im Rathaus: 2019 war für Hilzingen ein aufregendes Jahr Das könnte Sie auch interessieren

In Hilzingen habe es soeben den Spatenstich für einen dreigruppigen Kindergarten gegeben. Baubeginn für den Kunstrasenplatz im Kernort sei das zeitige Frühjahr. Der Beginn der Bauarbeiten in der westlichen Hauptstraße im Rahmen der Ortskernsanierung sei für Februar terminiert.

Metzler stolz auf das Erreichte

Zum Schluss begründete Metzler noch einmal, weshalb er für keine weitere Amtszeit mehr zu Verfügung stehen wird. Es sei für ihn persönlich, aber auch für die Mitarbeiter im Rathaus besser, wenn es an der Spitze der Gemeinde eine neue Person geben werde.

Dennoch sei er stolz auf das seit seinem Amtsantritt Erreichte: Das damals hochdefizitäre Nahwärmenetz sei an Solarcomplex verkauft. Die unklare Situation auf dem Areal des Alten Rathauses sei beseitigt, dort entstünden 30 Wohnungen.

Hilzingen Bürgermeister Metzler zieht Bilanz nach acht Jahren und rät Nachfolgern, dem vorpolitischen Raum mehr Beachtung zu schenken: Sein Versäumnis habe zu Spannungen und dem Entschluss geführt, nicht wieder zu kandidieren Das könnte Sie auch interessieren

Hatte man vor acht Jahren Angst um die Zukunft der Werkrealschule, so habe Hilzingen nun eine kommunale Gemeinschaftsschule und eine in freier Trägerschaft mit gymnasialer Oberstufe. Die Gewerbesteuer habe sich verfünffacht, das hochmoderne Rettungszentrum stehe. „An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für spannende und aufregende acht Jahre als ihr Bürgermeister bedanken“, beendete Rupert Metzler seine Ansprache.