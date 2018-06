Hilzingen-Schlatt Blumenduft und Gartenlust: Roseanum Schönbrunn lädt zu den Rosentagen ein

Das Roseanum Schönbrunn richtet am kommenden Wochenende wieder die Rosentage aus. Dazu werden Besucher aus dem südlichen Baden-Württemberg und der Nordschweiz erwartet.

Die vielleicht schönste Gartenanlage im Umkreis, Musik, Rosenbowle und Essens-Kreationen von Slow-Food Koch Jovan Boskov, das versprechen die Veranstalter den Besuchern der Rosentage am kommenden Wochenende. Die Band „Back to Blues“ und die Wiener Blues Sängerin Natascha Flamisch am Samstag sowie die „Mellow Tones“ am Sonntag sollen für Livemusik auf Topniveau sorgen.

Mit dem Handel von Rosen und Zubehör startete Seniorchefin Barbara Theiss im Jahre 2000 das Roseanum. Mittlerweile ist die einst kleine Firma zu einem größeren Familienunternehmen in zweiter Generation, unter Leitung von Anna, Leander und Vallery Theiss, herangewachsen. Neben Rosen und Stauden werden Acessoires und Einrichtungsgegenstände für innen und außen angeboten. Hinzu kommt ein Gartencafè, der Garten- und Landschaftsbau sowie die Ausrichtung von Events im Schaugarten, zum Beispiel Hochzeiten und Geburtstage.

Anna Theiss studierte Kultur-Gestaltung und entschied sich nach dem Studium für den Einstieg in den Familienbetrieb. Leander und Vallery Theiss sind sicherlich durch die Anlegung der Parkanlage bei ihrer Berufswahl beeinflusst worden. Sie haben beide den Meister im Garten- und Landschaftsbau abgelegt.