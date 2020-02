In Super-Stimmung stürmte die Narrenschar am Schmutzigen Donnerstag das Hilzinger Rathaus. Da steppte nicht nur getreu dem Motto der jetzigen Fünften Jahreszeit „Verrückte Tierwelt“ der Bär neben dem Pinguin. Da tanzten auch vergnügt die knapp 150 Hansele der neu ausgerichteten Pfiffikuszunft zu den Klängen der Fasnet-Musik. Pfiffikus-Chefin Kathrin Graf geigte den Rathüslern singend ihre Meinung. Und Rupert I. Metzler gab auf die gleiche Weise Antwort – unterstützt vom Narrenvolk, das in den Refrain einstimmte.