von Elmar Veeser

Hilzingen – Nun wurde der Generationswechsel an der Vereinsspitze auch beim MGV Liederkranz Weiterdingen vollzogen, als der bisherige Kassierer des Vereins, Markus Vestner bei der Hauptversammlung der Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen in der Lander-Stuben in Weiterdingen einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

Damit geht in Weiterdingen eine Ära zu Ende, denn nach 31 Jahren an der Spitze des MGV Liederkranz gab Rainer Worbs die Verantwortung an den Jüngeren ab. Beim MGV Duchtlingen fand dieser Generationswechsel schon vor längerer Zeit statt, wo Stefan Graf den Verein seither erfolgreich führt.

Nachwuchswerbung als wichtige Herausforderung

Sowohl Markus Vestner und natürlich auch Stefan Graf müssen sich zukünftig der großen Herausforderung stellen, dem Sängerschwund entgegenzuwirken, denn mit derzeit 30 Sängern ist die Chorgemeinschaft zwar noch singfähig, doch die Tendenz ist, was die Entwicklung der Sängerzahl betrifft, seit Jahren eine negative.

Einfache Antworten darauf gibt es nicht, doch Dirigent Guido Oelke sprach den Sängern Mut zu, weiter die Freude am Gesang zu teilen, positiv zu bleiben, denn noch sei die Chorgemeinschaft in der Lage, auf gutem Niveau vierstimmig a cappella zu singen. Er riet, authentisch zu bleiben und "nicht mit den Wölfen zu heulen".

Worbs dankt ausdrücklich für die Hilfe vieler Akteure

Interessant war auch die Rede des scheidenden Vorsitzenden, Reiner Worbs, der sich für die große Unterstützung, die er die letzten Jahrzehnte erfahren habe, bedankte: bei den Sängern, den Vorstandskollegen, dem Dirigenten, dem Ortsvorsteher, dem Pfarrer, den vielen befreundeten Vereinen und nicht zuletzt bei der Gemeinde Hilzingen.

Wichtiger Schritt zum Erhalt beider Vereine sei die Gründung der Chorgemeinschaft im Jahr 2006 gewesen. Er lobte ausdrücklich die Zusammenarbeit mit dem damaligen Vorsitzenden des MGV Duchtlingen, Bruno Sauter. Typisch für Rainer Worbs war dann, dass er nicht vergaß, auf den kommenden Liederabend am 6. April in der Wiesentalhalle hinzuweisen.

Versammlung würdigt die Verdienste des scheidenden Vorsitzenden

Zahlreich fielen dann die Dankes- und Lobesworte an Rainer Worbs aus, die mit dessen Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des MGV Liederkranz Weiterdingen und der Überreichung der Urkunde durch den neuen Vorsitzenden Markus Vestner seinen Höhepunkt fand.

Neu im Weiterdinger Vorstand ist auch Thomas Maier, der einstimmig zum neuen Kassierer gewählt wurde. Beim MGV Duchtlingen übernimmt Georg Oelke das Amt des Schriftführers.

Schuften im Nieselregen

Bei der Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen handelt es sich formal nach wie vor um zwei Vereine. Die Finanzen in beiden sind solide, doch die zusätzliche Finanzspritze für den MGV Liederkranz Weiterdingen wurde im letzten Jahr mit einer Schrottsammlung bei Nieselregen hart erwirtschaftet, wie der ehemalige Weiterdinger Kassenwart und neue Vorsitzende Markus Vestner erklärte.

Dabei kamen respektable 1800 Euro zusammen, auch dank der Hilfe von Duchtlinger Sangeskollegen, die ordentlich mit angepackt hatten. Die Beteiligung am Herdöpfelfest brachte dem MGV Duchtlingen 3000 Euro ein.