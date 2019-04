von SK

Beim Linksabbiegen in die Trottengasse in Hilzingen hat ein 57-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines Lastwagens missachtet. Sein Auto kollidierte mit dem Lastwagen und prallte schließlich gegen ein weiteres Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall gegen 8.15 Uhr. Der Unfallverursacher war auf der Hauptstraße in östliche Richtung unterwegs und der von rechts kommende Lastwagen hatte Vorrang. Das Unfallauto war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 8000 Euro.