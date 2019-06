„Einen besseren Tag hätte sich die Gewinnerin nicht aussuchen können!“, sagt Pilot Stefan Brütsch. So habe Czapracki eine tolle Alpensicht erwartet, als sie gemeinsam über den Hegau und Bodensee flogen.

Mira Czapracki und Pilot Stefan Brütsch. | Bild: Loerenz Aellig

Die Strecke führte vorbei an den Hegaubergen, Gailingen, Stein am Rhein über die Reichenau Mettnau und Mainau, weiter vorbei an Überlingen und Sipplingen und dann wieder zurück zum Flugplatz in Binningen, wo bereits die Familie der Gewinnerin auf ihre Rückkehr wartete. Sie sei begeistert gewesen, „überwältigt von der Schönheit unserer Landschaft“.