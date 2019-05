von SK

Über ein Rolltorfenster haben sich laut Polizei unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle einer Firma in der Straße BreiterWasmen verschafft. Im Innern hebelten sie mehrere Schränke auf, entwendeten einen Tresor mit dem darin befindlichen Bargeld und eine hochwertige technische Maschine. Der angerichtete Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (077 1)888-0, zu melden.