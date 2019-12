Die Kandidatin Nr. 5 im Hilzinger Bewerberkarussel um die Bürgermeisterstelle heißt Barbara Kissmehl. Die 55-jährige Diplom-Verwaltungswirtin und Gemeinderätin von Hilzingen tritt als parteiunabhängige Berwerberin an. Barbara Kissmehl arbeitet als Verwaltungsbeamtin bei der Stadt Singen und gehört dem Hilzinger Gemeinderat in einer zweiten Amtszeit an. Als Motivation für die Kandidatur gibt sie ihre „Verbundenheit zur Heimatgemeinde als Christin und Demokratin“ an. Die Aufgabe des Bürgermeisters in Hilzingen sieht sie vor allem darin, die „begonnenen Projekte beschleunigt abzuarbeiten und neue Wege im Bereich Klimaschutz, Wohnen und Arbeiten gemeinsam mit dem Rat und der Bürgerschaft zu beschreiten“. Ihr erster Wahlkampftermin ist am Samstag, 21. Dezember, um 15 Uhr ins Schlossparkcafé in Hilzingen.