von SK

Ein unbekannter Täter hat laut Pressemitteilung der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße „Twielfeld„ einen am Fahrbahnrad angestellten Fiat zerkratzt und drei Reifen an dem Auto zerstochen. Der Schaden dürfte sich auf über 2000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen unter der Telefon-Nummer (07731) 888-0 zu wenden.