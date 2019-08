Ein 20-jähriger wurde laut Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 2.50 Uhr in Twielfeld am Ausgang des dortigen Weinfestes von mehreren Männern aus einer Personengruppe angegriffen und hierbei durch Schläge und Fußtritte verletzt.

Der Geschädigte musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. Zeugen, die Hinweise zu der bisher unbekannten Personengruppe geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Tel. (07731)888-0.