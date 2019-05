von Ingeborg Meier

Es ist derzeit eng in den Kindergärten in Hilzingen. Bereits im Januar hat sich der Gemeinderat deshalb entschlossen, eine Planung für den Umbau des Bürgerhauses in Schlatt am Randen zu einem eingruppigen Kindergarten mit einem auch weiterhin von den Vereinen nutzbaren Mehrfunktionsraum in Auftrag zu geben. Zeitgleich wurde entschieden, einen zweigruppigen Kindergarten in modularer Bauweise auf einem gemeindeeigenen Grundstück im ab Spätsommer baureifen zweiten Abschnitt des Hilzinger Neubaugebiets Steppbachwiesle anzugehen. Bis Jahresende, so das ehrgeizige Ziel, könnten so gut 60 neue Kindergarten-Plätze bereit stehen.

Modulbau schafft kurzfristig Plätze

Insbesondere die modulare Lösung, die laut der Redebeiträge im Rat in diesem Fall wohl mit einer Container-Lösung gleichzusetzen ist, findet nicht überall im Gremium die größten Sympathien. Sie habe Fehler, so sinngemäß Gemeinderat Heiner Mohr, der sich zusammen mit dem Bürgermeister einen derartig gebauten Kindergarten in Bayern angeschaut hat. Aber nur so lassen sich eben in kurzer Zeit die notwendigen Plätze schaffen. Trotz einer Lebensdauer der Module von 15 Jahren sieht das Gremium die Container nur als Übergangslösung.

Kosten: Eine Million Euro

Nach Schätzung von Bürgermeister Rupert Metzler ließen sich mit einer Million Euro im Modularbau Räumlichkeiten für zwei Kindergartengruppen inklusive Möblierung und Außenanlagen stemmen. Genau dieser Betrag wurde für diesen Zweck auch bereits im diesjährigen Haushalt eingestellt. Und diese Million wollten die Räte auch als Kostengrenze bei der jetzt bald laufenden Ausschreibung angegeben sehen. Eventuelle Überschreitungen würde man dann außerplanmäßig finanzieren. Denn, so der allgemeine Tenor: Wenn schon Container, dann mit einer hochwertigen Ausstattung, um attraktiv für Kinder und Eltern zu sein.

Bürgerhausumbau ist Rat zu teuer

Für den Umbau des Bürgerhauses in Schlatt ist mittlerweile die Planung eingegangen. Sie beinhaltet viel umfangreichere Maßnahmen als die Schlatter Bevölkerung und der Gemeinderat sich wünschen. Statt der im Januar angedachten Maximal-Kosten von 400 000 Euro käme sie auf 870 000 Euro. Auf Antrag des Schlatter Gemeinderates Alfons Zipperer entschied sich der Rat, die Zusammenarbeit mit dem Planer nicht fortzusetzen. Stattdessen wird das Architektur-Büro Wieser, Hilzingen, mit dem Umbau beauftragt. Andreas Wieser war der verantwortliche Architekt für die Kindergarten-Erweiterung im Ortsteil Riedheim und für das neue Feuerwehrgerätehaus in Hilzingen. Auf Antrag der FDP wurde der Kostenrahmen für den Umbau auf 300 000 Euro begrenzt. Den Kindergarten wird die Gemeinde betreiben.

Wer den Kindergarten im Steppbachwiesle betreiben wird, steht noch nicht fest. Die Gemeinde steht derzeit deswegen in Gesprächen mit der katholischen Kirche.