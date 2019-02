Schon seit einigen Wochen flattern in Duchtlingen die Bändel über den Straßen, mit bunten Papierstreifen dekorierte Weihnachtsbäume schmücken die Laternenmasten: Ab morgen ist es soweit, mit einem Nachtumzug eröffnet die Narrengruppe Bodensprenger das Festwochenende zu ihrem 50. Geburtstag. Vom 22. bis 24. Februar wird der kleine Hilzinger Ortsteil zu einer Hochburg der Narretei, zum Freundschaftstreffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee am Sonntag haben sich über 30 Gruppen mit rund 1800 Teilnehmern angemeldet.

Das Organisationsteam steht in den Startlöchern, die Duchtlinger Narren haben erneut ein großes Fest zu Ehren der Kartoffel auf die Beine gestellt. Denn diese Knolle gedeiht auf den Äckern rund um das Dorf besonders gut und hat sich über Generationen hinweg zum Markenzeichen entwickelt. Es war eine ganz besondere Kartoffel, die dem Narrenverein den Namen gab: „Bodensprenger“ hieß die Sorte, weil sie während des Wachstums geradezu aus den Boden sprengte. Damals waren es Turner, die sich im Jahr 1969 zu einer wichtigen Besprechung trafen. Was im Dorf fehlte, war ein Narrenverein und für den wurde eine Symbolfigur gesucht und in der Kartoffelsorte „Bodensprenger“ gefunden.

Noch im Jahr der Gründung wurde die Bodensprenger-Maske geschnitzt und zur Fasnacht vorgestellt. Dabei blieb es nicht, dazu kamen 1976 die Figuren der Hördöpfelwieber als fleißige Landfrauen, die mit ihren Kindern, den „Stupfern“, die Kartoffeln in die Erde brachten. Die Duchtlinger Narren pflegen die Tradition, die fünfte Jahreszeit steht im Mittelpunkt aller Vereine. So wurde auch der 33. und 44. Geburtstag gebührend mit Narrenfreunden gefeiert.

Jetzt folgt der 50. Geburtstag und die Duchtlinger und zahlreiche Helfer sind gerüstet. Die Bodensprenger-Narren werden unterstützt von Mitgliedern aus den Ortsvereinen und aus Hilzingen, dazu packen auch viele Bürger mit an. In Duchtlingen darf am Wochenende gefeiert werden! Rund 800 Sitzplätze stehen im Bodensprengerzelt und in der Turnhalle zur Verfügung, dazu kommen weitere 300 Stehplätze im Barzelt.

Das Fest beginnt morgen um 19 Uhr mit dem Nachtumzug, an dem rund 800 Hästräger teilnehmen. Höhepunkt des 50. Geburtstages ist der große Jubiläumsumzug am Sonntag um 14 Uhr. Die mehr als 30 Gruppen nehmen Aufstellung in der Kanalstraße und der Tannenbergstraße, von da ab geht es auf den Rundweg durch den Ort. Nach dem Nachtumzug und am Samstag kommen die Partyfans mit DJ TeeCee auf ihre Kosten und beim Dorfabend am Samstag sorgen die Laububa für Stimmung (Programm siehe Anzeige).