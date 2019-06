von SK

Einem 41-jähriger Autofahrer ist am Montag eine Polizeikontrolle zum Verhängnis geworden, denn er war ohne Fahrerlaubnis aber mit einer Kleinstmenge Amphetamin im Wagen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, lagen außerdem zwei Haftbefehle gegen den Mann vor, weshalb er in Gewahrsam genommen und am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Kontrolle war am Montag gegen 21 Uhr in der Ortsdurchfahrt des Hilzinger Ortsteils Storzeln.