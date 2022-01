von Ingeborg Meier

Für viele Hilzinger Bürger war es ein kleines, nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Wie Bürgermeister Holger Mayer in einer Pressemitteilung informiert, lud die Gemeinde Hilzingen zwei Tage vor dem Jahreswechsel bereits zum dritten Mal zu einem kommunalen Impftag ein.

Rund 370 Impfwillige hätten dieses Angebot in den Hegau-Hallen genutzt. Neben vielen Booster-Impfungen seien dabei auch Erst- und Zweitimpfungen verabreicht worden. Hierfür reiste laut Mitteilung ein mobiles Impfteam aus Konstanz an, welches an diesem Tag zwischen 9 und 16 Uhr im Einsatz war.

Kaum Wartezeiten

Durch den hohen Personaleinsatz an der Anmeldung und den weiteren Stationen, beim Arztgespräch und den Impfungen selbst sei es für die Impfwilligen zu keinen größeren Wartezeiten gekommen. Nach etwa vierzig Minuten hätten die Impflinge die Hegau-Hallen schon wieder verlassen können.

Für die Gemeindeverwaltung war die Organisation des Impftages erneut ein Kraftakt, so Bürgermeister Mayer in der Mitteilung. Die Anmeldekoordination sowie das Herrichten der Hegau-Hallen hätten den vollen Einsatz der Mitarbeiter benötigt.

Holger Mayer zeigt sich daher über den Ablauf sehr zufrieden. Er dankt allen Beteiligten und Ehrenamtlichen für ihre Mithilfe: „Es war schön zu sehen, wie sich unsere Bürger über das Impfangebot gefreut haben.“ Der nächste kommunale Impftag sei bereits in der Planung, er soll voraussichtlich am Mittwoch, 2. Februar, stattfinden.

Ein großes Testangebot

Nicht nur beim Impfen, auch in Bezug auf Testzentren ist Hilzingen gut aufgestellt. In der Hegau-Halle gibt es ein Testangebot von Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Im Testzentrum in der Hauptstr. 48 in Hilzingen testen Fachkräfte von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr.

Das DRK-Testzentrum im Vitaminmarkt in Hilzingen, Kellwies 9, ist Montag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, das Testzentrum im Paketdepot A81 im Ortsteil Twielfeld, Weidgang 3, montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr und von 17 bis 21 Uhr. Auch samstags von 10 bis 16 Uhr wird dort getestet. Im Teilort Weiterdingen gibt es die Tests in der Schlossstraße 2 von 8 bis 16 Uhr.