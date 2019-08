Ein 14 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Jugendliche wurde laut Polizeiangaben mit Blessuren im Kornblumenweg in Hilzingen angetroffen, konnte sich aber nicht an einen Unfall erinnern. Sein Fahrradhelm allerdings wies deutliche Spuren eines Sturzes auf, das Rad war am Lenker beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an Telefon (0 77 33) 9 96 00.