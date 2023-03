Die neue Radsaison steht vor der Tür. Mit über 50 Fahrradmarken und über 15¦000 (E-)Bikes am Lager bietet Zweirad Joos seinen Kunden die größte Auswahl am Bodensee und gehört damit zu einem der größten Radhändler im süddeutschen Raum. Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen machen Lust auf Fahrradfahren – und damit auch Lust auf ein neues Fahrrad. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt um sich ein neues Bike anzuschaffen. Zweirad Joos hat die Lager voll und steht an allen sechs Standorten bereit um den individuellen Wünschen der Kunden gerecht zu werden. Wer jetzt kommt hat die volle Auswahl aus 15¦000 vorrätigen Fahrrädern. In Gottmadingen befindet sich das Zentrallager, die Lagerfläche hier wurde sogar um 4000 Quadratmeter erweitert. So ist die Lieferfähigkeit auch während der Saison gewährleistet. Da wird wirklich jeder fündig.

Wie viele anderen war auch die Fahrradbranche während der Coronapandemie von unterbrochenen Lieferketten betroffen, dies ist zwischenzeitlich zum Glück nicht mehr so. „Nun kann wieder aus den Vollen geschöpft werden. Bei Zweirad Joos bekommt jeder sein Wunschrad“, bekräftigt Florian Zeller, Filialleiter bei Zweirad Joos Lagerverkauf in Gottmadingen.

60 Jahre Zweirad Joos

Die startende Saison ist für Zweirad Joos eine ganz besondere. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Radolfzell wurde im Jahr 1963 gegründet und feiert das gesamte Jahr über sein 60-jähriges Jubiläum. Es ist stetig gewachsen, hat inzwischen über 200 Mitarbeiter und eröffnete im vergangenen Jahr die sechste Filiale und ist seitdem neben Radolfzell, Immenstaad, Konstanz und Gottmadingen auch in Ravensburg mit einem kompetenten Team vertreten.

Und welche Trends gibt es für die neue Saison? Weiter auf dem Vormarsch sind Falt- und Kompakträder, wie Florian Zeller berichtet. Diese leichten Räder mit geringem Packmaß gibt es mit und ohne elektrischen Antrieb und sind nicht nur bei Wohnmobilisten gefragt. Zweirad Joos bietet auch hier eine große Auswahl. Aber auch wer sportiver unterwegs sein möchte kommt bei Zweirad Joos auf seine Kosten. Mit Light-E-Mountainbikes, echte Leichtgewichte, namhafter Hersteller wie beispielsweise Scott, Focus und Orbea wird jeder Trail zu einem Genuss.

Überhaupt nimmt die Nachfrage nach E-Bikes weiter zu. Und damit auch die Nachfrage an Leasingangeboten. Zweirad Joos hat eine eigene Leasingabteilung und bietet eine kompetente und individuelle Beratung sowie Betreuung für Firmen, Selbstständige und Privatpersonen an. „Unsere Leasingexperten wissen welches Angebot optimal passt“, so Zeller. Die Leasingexperten arbeiten mit etlichen Leasing-Partnern zusammen und finden den richtigen Vertrag. Übrigens können Arbeitnehmer bis zu 40 Prozent sparen, wenn sie ein Dienstfahrrad, welches auch privat genutzt werden darf, über den Arbeitgeber leasen.

Beim Verkauf kombiniert Zweirad Joos seit mehreren Jahren die Vorteile des stationären und des Onlinehandels. Unter www.fahrradlagerverkauf.com haben Kunden die Möglichkeit sich vor dem Besuch in einer Filiale über die Produktvielfalt zu informieren und über individuelle Suchfilter das sofort lieferbare Wunschrad auszusuchen. Per Click¦&¦Collect kann man sich dieses dann direkt in die Filiale liefern lassen um es vor Ort Probe zu fahren.

Gebrauchtradbörse

Am Standort Gottmadingen finden wie jede Saison wieder Gebrauchtradbörsen statt. Der erste Termin ist am Samstag, 4. März. Hier werden günstig Gebrauchträder angeboten und ganz nebenbei tut man nachhaltig etwas Gutes für die Umwelt und unterstützt damit sogar die Riederbach Narren Gottmadingen. In der Zeit von 9 bis 11 Uhr können private Verkäufer ihre gebrauchten Fahrräder bringen. Ein Zweiradexperte von Zweirad Joos prüft dann das Rad und ermittelt einen unverbindlichen Wert. Die Riederbach Narren Gottmadingen übernehmen an diesem Tag den Verkauf der Gebrauchträder von 11 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz bei Zweirad Joos und erhalten zehn Prozent des Verkaufserlöses. Weitere Termine der Gebrauchtradbörsen, auch an den anderen Standorten sind auf der Homepage www.zweirad-joos.de veröffentlicht.