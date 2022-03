Fahrradfahren erlebt in der Pandemie einen echten Aufschwung. Für Radfahrer jeden Alters und mit jeder Kondition findet sich bei Zweirad Joos das richtige Bike. Das Frühjahr naht und die Tage lassen sich für gesunde Bewegung an der frischen Luft nutzen, auch um dabei Körper und Seele aufzufrischen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich nach einem neuen Fahrrad umzusehen. Denn noch sind die Lager voll und die Auswahl riesig.

Zweirad Joos Lagerverkauf in Gottmadingen, Industriepark 301 nutzt das erste Märzwochenende zum Saisonstart mit attraktiven Angeboten. Am Samstag, 5. März wird es eine Gebrauchtradbörse geben. Zwischen 10 und 12 Uhr werden gebrauchte Fahrräder angenommen. Die privaten Verkäufer werden vor Ort von einem erfahrenen Fachmann zur fairen Preisfindung beraten. Verkauft werden die Gebrauchträder dann zwischen 12 und 14 Uhr. Mit einem Zehntel des Verkaufserlöses werden die Riederbach Narren aus Gottmadingen unterstützt. Der Verein übernimmt an diesem Tag auch die Bewirtung der Besucher.

Zum wiederholten Mal präsentiert Zweirad Joos das attraktive Gewinnspiel „Wir zahlen deine Rechnung“. Wer im Zeitraum von März bis September ein Fahrzeug im Hauptgeschäft oder in einer der Filialen kauft kann an einer Verlosung teilnehmen. Jeden Monat wird ein Gewinner ermittelt. Des Siegers Rechnung für das gekaufte Fahrzeug wird bis maximal 1000 Euro von Zweirad Joos übernommen, beziehungsweise erstattet.

Lager aufgestockt

„Wir rechnen auch in der startenden Saison mit einer hohen Nachfrage an Bikes“, so Christoph Alff, stellvertretender Geschäftsführer bei Zweirad Joos. Das Unternehmen reagierte bereits auf anhaltende Nachfrage und Lieferengpässe der Hersteller. Das Lager wurde zwischenzeitlich um 5000 Räder auf insgesamt 15¦000 Stück aufgestockt. „Gerade in der jetzigen Zeit ist dies für unsere Kunden bei der fortdauernden Warenknappheit am Markt ein riesiger Vorteil“, sagt Christoph Alff und ergänzt: „Auch die Fläche für das Zubehör in Gottmadingen verdoppelten wir“.

Neu hinzugekommen sind attraktive Marken wie Orbea für den sportiven Radfahrer, Chike und Butchers & Bicycles im Lastenradbereich mit innovativer Neigetechnik, zum Beispiel für die Mitnahme von Kindern oder zu Transportzwecken, Academy bei superleichten Kinderrädern oder Qio im stark wachsenden Kompaktradsegment. Interessant sind solche Kompakträder besonders für Wohnmobilisten oder auch nutzbar als Verleihräder für Hotels und Werkstätten.

Es ist eine besondere Stärke von Zweirad Joos, das Onlinegeschäft mit dem Fachhandel vor Ort zu kombinieren. Auf www.fahrradlagerverkauf.com lässt sich in der riesigen Auswahl stöbern und das persönliche Wunschbike mit Suchfiltern konfigurieren. So lässt sich vom Sofa daheim das Wunschfahrrad reservieren und zum Wunschtermin in der ausgewählten Filiale Probe fahren und abholen.

Leasing möglich

„Das Leasing boomt“, berichtet Christoph Alff. Um auch in diesem Bereich mit Fachleuten aufzuwarten, wurde bei Zweirad Joos eine Leasingabteilung mit Finanzspezialisten eingerichtet. Diese beraten und finden das beste Leasingangebot für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das hilft dann beiden beim Sparen von Steuern und verhilft den Arbeitnehmern zu Spitzenrädern, welche unterm Strich günstiger kommen. Ein zusätzlicher Vorteil: immer gibt es während der Zeit des Leasings einen Schutzbrief dazu, der immer einen Diebstahlschutz beinhaltet und bei manchen Anbietern sogar Verschleißteile ersetzt.

Bei Zweirad Joos in Gottmadingen wird neben der großen Auswahl an Rädern ein großes Zubehörsortiment angeboten. Die Digitalisierung hielt auch hier Einzug. Und ein Fahrradhelm kann smart sein. Ähnlich einem kleinen Funkgerät ist damit die Kommunikation mehrerer Helmträger untereinander bis zu einer Entfernung von einem Kilometer möglich. Außerdem bieten solche Helme nach Kopplung mit dem Smartphone eine Freisprecheinrichtung zum entspannten Telefonieren während des Fahrradfahrens oder man kann damit Musik hören, ohne vom Verkehrsgeschehen abgelenkt zu werden. Manche Hersteller bieten zusätzlich Fernbedienungen zur Steuerung der vielfältigen Funktionen an. Ganz wichtig: die Sicherheit und der Schutz der Fahrradfahrer im Falle eines Sturzes. Es gibt sogar Crashsensoren mit Ortung, die im Falle eines Sturzes im Smartphone hinterlegte Notfallkontakte informieren.

Fahrräder und E-Bikes gibt es viele. Für jeden wird bei Zweirad Joos das richtige gefunden. Dafür setzt sich das kompetente und erfahrene Team mit den Bedürfnissen und Vorstellungen der Kunden auseinander. Zum Saisonstart freuen sich die Mitarbeiter auf die Besucher und stehen mit Rat zur Seite.