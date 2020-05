Zwei Männer haben offenbar aus Wut am Mittwoch gegen 22.15 Uhr eine Seitenscheibe eines Linienbusses an der Bushaltestelle Kornblumenweg mit einem faustgroßen Stein eingeworfen. Zuvor waren die zwei jungen Männer in Gailingen in den Bus gestiegen und hatten sich in den hinteren Bereich des Busses gesetzt, berichtet die Polizei. Die ganze Fahrt über waren die Beiden laut dem Busfahrer die einzigen Fahrgäste gewesen. An der Bushaltestelle Kornblumenweg bemerkte der Fahrer in dem Bereich, in dem die zwei Unbekannten zuvor gesessen hatten, Verschmutzungen und Essensreste. Er sprach die Männer an, es kam zu einem Streitgespräch. Als der Busfahrer die Fahrt fortsetzen wollte, wurde die Seitenscheibe mit einem Stein von einem der Männer eingeworfen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Säntisstraße.

Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor: erster Mann: 20 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Hose, dunkle Oberbekleidung, Mundschutz, blondes, langes Haar, welches zum Pferdeschanz gebunden war. Zweiter Mann 20 bis 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, Jeans, dunkle Oberbekleidung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. (07731) 14 370, zu wenden.