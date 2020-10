Über 11.000 Euro Schaden bilanziert die Polizei nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B 34 in Bietingen. Ein von der Zollstraße kommender 53-jähriger VW-Passat-Fahrer habe nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollen und laut Polizei die Vorfahrt eines 60-jährigen Polo-Fahrers, der in Richtung Gottmadingen unterwegs war, missachtet.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.