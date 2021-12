2011 erschien in Deutschland ein Buch mit dem Titel „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Damals hatte Arnold Ruof seinen 90. Geburtstag schon vor Augen und konnte vermutlich nur schmunzeln. Da steigt also wirklich ein Romanheld aus dem Fenster, um dem Rummel um seinen 100. Geburtstag zu entfliehen. Arnold Ruof machte das am 26. Dezember anders und feierte gleich doppelt: Morgens und abends seien einige Gäste da gewesen, wie er erzählt. Man traf sich draußen vor der Garage mit genügend Abstand, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. „Auch die Musik war da“, berichtet der Senior angetan.

Rummel fürchtet der Mann nicht, der vor 100 Jahren in Rielasingen geboren wurde und seit vielen Jahrzehnten in Gottmadingen wohnt. „Er kennt alle und alles in Gottmadingen“, sagt sein Sohn Hubert Ruof. Was ihm ein so biblisches Alter beschert hat? Vermutlich die Gymnastikübungen, die er jeden Morgen macht, sagt Arnold Ruof.

Der Hundertjährige hat sich schick gemacht für den Besuch von Uschi Rutz. „Den Anzug hatte ich schon lange nicht mehr an“, sagt Arnold Ruof mit einem Lächeln. Die Zweite Vorsitzende des Schwarzwaldvereins hat sich angekündigt, um eine Ehrennadel, eine Urkunde und eine Flasche Wein vorbeizubringen. „So eine Nadel hat sonst keiner in Gottmadingen“, sagt sie. Denn Arnold Ruof ist viele Jahre mitgelaufen bei den Wanderungen des Vereins. Seit 1975 ist er Mitglied und in diesen 46 Jahren war er nicht nur zehn Jahre lang Zweiter Vorsitzender, sondern auch Wanderführer, Pressewart und in der Seniorenarbeit aktiv.

Familie ist seit den 50er-Jahren in der Weinbergstraße zuhause

Heute ist sein Bewegungsradius etwas kleiner geworden, mit dem Rollator und dem Sohn, der Tochter oder anderen Familienmitgliedern geht es die Weinbergstraße entlang. Hier wurde Sohn Hubert im Jahr 1955 geboren. „Damals standen hier nur wenige Häuser und die Hebamme kam mit dem Fahrrad“, erinnert er sich. „Die Straße war ein Feldweg“, ergänzt Vater Arnold.

Auch die Raumaufteilung sei ganz anders gewesen: Das nun große Wohnzimmer war damals noch in Wohn- und Schlafzimmer geteilt. Der Christbaum stand wenige Meter weiter – und man musste höllisch aufpassen, mit den Kerzen keinen Brand auszulösen, erinnert sich der Sohn.

Was hält ihn so fit: Übungen oder der Elan?

Ein Pflegedienst helfe inzwischen, dass der Senior mit seiner Frau weiterhin in seinem Zuhause leben kann. Eine Tagespflege sei nichts für ihn, erzählt Sohn Hubert mit einem Lachen. Denn da würden ja nur die alten Leute rumsitzen, habe der Hundertjährige gesagt. Wenn den Senior der Schuh drückt, wohnt sein Sohn nur zwei Straßen weiter. In seinen Augen ist es der Elan seines Vaters, der ihn bis heute fit hält: Arnold habe immer neue Ideen, immer neue Themen. „Es ist unglaublich, was für einen Elan er an den Tag gelegt hat. Bis heute“, sagt Hubert Ruof.

So habe er damals beispielsweise extra die französische Sprache gelernt, um sich mit Menschen der Partnerstadt Champignole unterhalten zu können. „Er hält euch und sich auf Trab“, pflichtet Uschi Rutz bei.

Munter erinnert sich der 100-Jährige an seine Arbeit als kaufmännischer Sachbearbeiter bei der Landmaschinen-Fabrik Fahr. Morgens habe es immer nach einer langen Prozession ausgesehen, wenn Menschen mit dem Zug aus Singen in Gottmadingen ankamen und zu Fahr pilgerten, um zu arbeiten. Doch das ist lange her.

Corona macht einsam

Wie es ihm heute geht? „Ich sehe nicht mehr viel, aber es geht mir gut“, sagt Arnold Ruof. Weil er etwas wackelig auf den Beinen geworden ist, hat er immer einen Stock parat, um sich abzustützen. Ans Telefon sprinten kann er zwar nicht mehr, das übernimmt Sohn Hubert, doch wenn dann die Sparkassen-Beraterin von früher anruft, hält Arnold Ruof gerne ein Schwätzchen.

Doch in den vergangenen Jahren sei sein Alltag etwas einsam geworden: Freunde im Altersheim, die Arnold Ruof früher sonntags besuchen lief, sind entweder gestorben oder sollen wegen der Corona-Pandemie ihre Kontakte reduzieren. „Vereinsamung ist ein riesen Thema. Die Corona-Lage hat es dramatisiert und viele trauen sich nicht mehr, aus dem Haus zu gehen“, sagt sein Sohn. Auch der Hundertjährige komme nicht mehr so oft raus. Doch das habe auch etwas Positives, denn es sei seiner guten Gesundheit zu verdanken, dass auch Arztbesuche rar sind. Zum Arzt musste der Senior zuletzt nur zum Impfen.

