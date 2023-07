Dass die Verwaltung in Gottmadingen keine Kapazitäten für die Bewirtschaftung neuer Energiequellen hat, wird Bürgermeister Michael Klinger nicht müde zu betonen. Die von Land und Bund delegierte Aufgabenfülle belastet die Mitarbeiter, nicht zuletzt durch die wachsende Bürokratie. Unverhohlen äußerte der Rathauschef in der jüngsten Gemeinderatssitzung Kritik an den Zuschussverfahren in Baden-Württemberg. Es geht um die Förderung der Energie- und Wärmewende.

Ebringen Ebringen bekommt eigenes Nahwärme-Netz – aber erstaunlich wenige wollen es nutzen Das könnte Sie auch interessieren

„Da kriege ich so einen Hals“, sagte Klinger, ohne sich über die Details auszulassen. Seinem Ärger habe er in einem Schreiben an Umweltministerin Thekla Walker Ausdruck verliehen. Und weil die Gemeinde nicht auch noch einen eigenen Energiebetrieb managen kann, hat sie sich nach einer externen Planungsfirma umgeschaut. Erklärtes Ziel ist es, so viele Gemeindedächer mit Phtotovoltaik-Anlagen (PV) auszustatten wie möglich.

„Wir haben jemanden gefunden, der die Photovoltaik-Anlagen für unsere Gemeindedächer projektiert“, sagt Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger | Bild: Trautmann, Gudrun

„Wir haben jemanden gefunden, der die Photovoltaik-Anlagen für unsere Gemeindedächer projektiert“, sagt Klinger fast erleichtert. Die TGA Bodensee GmbH (technische Gebäudeausrüstung) hat mittlerweile 23 Gebäude untersucht. Kämmerer Andreas Ley, der das Thema zusammen mit dem Bauamt betreut, beschreibt das Vorgehen. Die Fachleute hätten Aufwand und Ertrag gegeneinander abgewogen. Drei Objekte seien direkt durchgefallen, weil die Dachflächen zu klein und zudem noch verschattet seien. Das Vereinsheim des Tennisclubs, die Dorfstraße 27 in Bietingen und das Schützenhaus in der Gewerbestraße 23 eignen sich offenbar nicht für PV-Anlagen. „Hier lohnt sich der Aufwand nicht“, sagte Ley.

Vorne das alte Gottmadinger Rathaus, hinten die Hebelschule. Auch auf diesen Dächern könnten bald Sonnenkollektoren Strom erzeugen. | Bild: Trautmann, Gudrun

Am Beispiel des Feuerwehr- und DRK-Hauses in der Hilzinger Straße erläuterte Ley das Vorgehen der TGA. Jede einzelne Dachfläche sei untersucht worden. Danach wurde der Ertrag mit Hilfe einer Simulation berechnet. Im Beispielfall kam man auf eine Leistung von 52,5 kWp. Die Dächer des alten Rathauses in Gottmadingen, der Aussegnungshallen, der Kindergärten oder des Vereinsheims des SC Gobi im Katzental sind weitere Beispiele.

So viel soll die Bewirtschaftung einbringen Insgesamt haben die Ingenieure von TGA-Bodensee eine maximale Leistung von 1023 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) errechnet, die in Form von Sonnenstrom von den Gemeindedächern geerntet werden könnte. Dem stehen 1,6 Millionen Euro Gesamtkosten für die Investition gegenüber. Davon werden laut Andreas Ley 1,3 Millionen Euro für die PV-Anlagen selbst benötigt. 237.000 Euro fließen in die Infrastruktur und 42.000 Euro in Batteriespeicher, die für sechs Gebäude vorgeschlagen werden. (gtr)

In einem weiteren Schritt wurde untersucht, ab wann sich die Anlagen bei einem angenommenen Strompreis von 25 Cent pro Kilowattstunde voraussichtlich amortisiert haben. Unwirtschaftlich sei eine Amortisationszeit von mehr als 20 Jahren. „Bei sieben Gebäuden rechnet sich das nicht“, sagte Michael Klinger.

Hegau Leichter mit Bus und Bahn in die Schweiz: Fahrkarten gibt es endlich auch online Das könnte Sie auch interessieren

Als Beispiel nannte er die Leichenhalle in Bietingen, weil dort kein eigener Strombedarf bestehe. Solche Gebäude sollen nach einem Beschluss des Technik- und Umweltausschusses zunächst nicht weiter berücksichtigt werden. Übrig bleiben 13 Gebäude, für die nun PV-Anlagen ausgeschrieben werden sollen.

Privatwirtschaft soll Lösung bringen

Kämmerer Andreas Ley hat für das Projekt PV-Anlagen auf Gemeindedächern insgesamt 1 Million Euro verteilt auf die Haushalte 2023 und 2024 eingeplant. Für die 13 Dächer, die nach der ersten Untersuchung in Frage kommen, soll eine gemeinsame Ausschreibung stattfinden. Danach werden unabhängige Fachleute die Angebote prüfen. Parallel dazu will die Gemeinde die kaufmännische sowie die technische Betriebsführung ausschreiben.