Bisher ist die Gottmadinger Firma Osann in der Gewerbestraße 22 hauptsächlich für die Herstellung von Kinderautositzen und Kindermöbeln bekannt. Jetzt hat das Unternehmen den Antrag gestellt, eine bestehende Lagerhalle in einen Verkaufsraum umzuwandeln. Wie der Stadtplaner Markus Toepfer den Mitgliedern des Ausschusses für Technik und Umwelt vortrug, will das Unternehmen künftig auch Produkte für Null- bis Dreijährige verkaufen. Es geht um Babynahrung, also ein innenstadtrelevantes Sortiment, das laut Satzung eigentlich nicht ins Gewerbegebiet gehört. Deshalb mussten die Ratsmitglieder dafür eine Befreiung erteilen.

Keine Gefahr für den Ortskern

Da es sich bei der Verkaufsfläche für das neue Sortiment nur um zehn Prozent der Gesamtfläche handelt, konnten die Räte den Antrag einstimmig durchwinken. „Wir sehen keine Gefährdung des Handels im Ortskern“, hatte auch Toepfer argumentiert. Kirsten Graf (SPD) äußerte trotzdem Bedenken, dass das Sortiment über die genehmigte Fläche hinaus ausgeweitet werden könnte. Sie wollte wissen, wie das überprüft wird. Bürgermeister Michael Klinger versuchte ihre Bedenken zu entkräften, indem er auf das Hauptthema der Firma hinwies: „Das sind immer noch Kindersitze und Kinderwagen.“