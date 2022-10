von Sandra Bossenmaier

Wenn alles nach Plan läuft, hat die Schützengesellschaft Gottmadingen (SG) 1743 e.V. ab Januar eine neue elektronische Trefferanzeige auf dem Zehnmeterstand für die Disziplinen Luftpistole und Luftgewehr. Die bisherige Trefferanzeige ist über 20 Jahre alt. Diese funktioniere nicht mehr zuverlässig und deren Technik sei nicht mehr zeitgemäß, wie der erste Vorsitzende Jesko Hutzmann erklärt. Vor über 20 Jahren sei die SG Gottmadingen im Sportschützenkreis 10 Hegau-Bodensee einer der ersten Vereine mit einer elektronischen Trefferanzeige gewesen, zwischenzeitlich seien jedoch die meisten anderen Vereine sehr viel besser ausgestattet.

Bei einem Rundgang mit dem Vereinsvorsitzenden über das Gelände des Vereins wird deutlich, dass die SG Gottmadingen sportlich ambitioniert ist. Der Verein nimmt an Meisterschaften auf verschiedenen Ebenen des Südbadischen Sportschützenverbandes teil. Außerdem errang der Verein mit drei Mannschaften in der Disziplin 25 Meter Sportpistole und einer Mannschaft in der Disziplin 25 Meter Großkaliber Pistole an den Rundenwettkämpfen im Schützenkreis Hegau-Bodensee Erfolge. Aktuell gibt es 120 Mitglieder, etwa die Hälfte davon ist aktiv und es gibt vier Jugendliche.

Die neuen Geräte werden per Laser genauer und störungsfreier messen als diese veraltete Trefferanzeige.

„Wir sind ein Verein, der sportlich lebt und von unseren Mitgliedern erwarten wir ein Interesse am Sport“, so Hutzmann. Und dafür ist eben auch eine verlässlich funktionierende Schießanlage mit elektronischer Trefferanzeige nötig. Mit der aktuellen sei es gerade bei Wettkämpfen immer mal wieder zu unschönen Situationen gekommen, so Hutzmann.

Rücklagen müssen herhalten

Die neue Anlage wird etwa 32.000 Euro kosten. Der Badische Sportbund Freiburg wird die Anschaffung mit 6000 Euro unterstützen und die Gemeinde Gottmadingen wird den Kauf mit demselben Betrag bezuschussen. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Damit liegt die Förderquote bei 19 Prozent. Auch andere Vereine habe man in der Vergangenheit unterstützt, wie Kämmerer Andreas Ley dem Gremium erklärte. Die Förderquoten lagen bei den genannten Beispielen in der Regel zwischen zwölf und 30 Prozent. Den Rest wird der Verein aus seinen Rücklagen stemmen und hofft, diese künftig wieder aufbauen zu können. Denn dies sei in den letzten beiden Jahren wegen Corona leider nicht möglich gewesen, so Hutzmann.